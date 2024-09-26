تحقيقاً للتنمية المستدامة.. دعم 185 مشروعاً صغيراً بمعدات الإنتاج في حلب

تشرين- أنطوان بصمه جي:

استطاعت المتدربة “ياسمين قبلاوي” صقل معلوماتها التي اكتسبها خلال انتسابها لبرنامج دورات التدريب المهني بنسختها الرابعة والذي اختتمته طائفة الأرمن البروتستانت، يوم أمس في باحة كنيسة “بيت إيل” بحي التلفون هوائي في حلب، بتوزيع أدوات الإنتاج على المتدربين بعد خضوعهم لدورات تدريبية أكسبتهم المهارات العملية والريادية.

وأضافت المتدربة : إنها اختارت دورة صناعة الحلويات للبدء بمشروعها الصغير في منزلها وخضعت لدورات تدريبية عملية أضافتها لمعلوماتها الأولية، كذلك طوّرت مهاراتها الإدارية من خلال خضوعها لدورة ريادة الأعمال.

من جانبها، لفتت المتدربة “غروب حميدوش” من متدربات قسم الحلاقة النسائية لـ”تشرين” إلى أهمية البرنامج التدريبي في تحقيق أمنيتها لفتح مشروع صغير وتجسيد مهاراتها أو اكتشافها عن طريق الدورات الاحترافية التي تسهم في تزويدها بمقومات المشروع الصغير وتعزيز ثقتها بنفسها وبقدراتها، حيث استطاعت الحصول على الكثير من المعلومات والتدريبات التي تساعدها على افتتاح صالونها الخاص بالحلاقة النسائية وتزويدها بمعدات خاصة بمشروعها الصغير.

وأكد عضو مجلس الشعب ورئيس غرفة تجارة حلب عامر حموي أهمية المشاريع الصغيرة في تحقيق التعافي المبكر، مبيناً جهوزية الغرفة وكوادرها لتلبية المساعدة الضرورية للخريجين ومساندتهم في مواجهة الحصار الاقتصادي كجيش اقتصادي.

وأشار إلى أنّ مدينة حلب تحتاج في المرحلة الحالية إلى القوى الشبابية المساهمة في إعادة دوران عجلة الإنتاج التي تعتمد على المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر لتلبية احتياجات السوق المحلية والوصول إلى التصدير في مراحل لاحقة.

وأوضح رئيس طائفة الأرمن البروتستانت في سورية القس الدكتور هاروتيون سليميان خلال حفل اختتام مشروع دورات التدريب المهني بنسخته الرابعة، أن البرنامج أطلقته طائفة الأرمن البروتستانت في حلب بالتعاون مع مجلس كنائس الشرق الأوسط، وهي رسالة الكنيسة بدعم الجيل الشاب وممارسة دوره في المجتمع وتشجيعه على ذلك من خلال تأمين المعلومات ومستلزمات الإنتاج ليكون الجيل الشاب اللبنة الأولى لدوران عجلة الإنتاج في مدينة حلب.

وعن عدد المتدربين الذي حصلوا على مستلزمات الإنتاج للبدء بمشاريعهم الخاصة، كشف القس سليميان أنّ الطائفة ساهمت بتدريب 208 شباب وشابات خضعوا لدورات مهنية في 17 اختصاص (حرفي ـ إنتاجي ـ صناعي ـ تقني) وتم انتقاء 185 متفوقاً، وتلتها دورة خاصة بريادة الأعمال وتزويد المتخرجين بالمعدات اللازمة للبدء بمشاريعهم الصغيرة، حيث ساعدهم البرنامج منذ نشأته على تأمين أكثر من ألف مشروع صغير.

عدسة: صهيب عمراية