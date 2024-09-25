احتياطات جيدة من الرخام.. وتراجع الإنتاج بسبب عدم التوسع في المقالع

تشرين- يوسف علي

بين مدير فرع المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية في اللاذقية الجيولوجي عادل حبيب لـ”تشرين” أن إنتاج مقالع المؤسسة من الرخام منذ بداية العام وحتى نهاية آب الماضي تجاوز 9473 طناً، فيما تتجاوز تقديرات الاحتياطي 50 مليون طن.

وحسب حبيب، بلغ إنتاج مقلع الجص أكثر من 53 ألف طن، فيما تتجاوز تقديرات الاحتياطي من الجص 17 مليون طن، وتم بيع حوالي 1633 طناً من مخازين الإسفلت الطبيعي ويقدر الاحتياطي منه بـ 18 مليون طن، كما تم تصدير كمية 6 آلاف طن من الجص بقيمة 48 ألف دولار إلى الأسواق الخارجية.

وعن إنتاجية معمل رخام الزوبار، أكد حبيب أنها تجاوزت 4226.79 م2 من الألواح المنشورة، و من القطع المفصلة تم إنتاج 1784.79 م2، وقد بلغت إيرادات الفرع الإجمالية حتى نهاية آب الماضي 10 مليارات ليرة.

وعزا حبيب أسباب تراجع الإنتاج إلى عدم التسوية مع مديرية الزراعة- وزارة الزراعة بشأن إمكانية التوسع في المقالع، بل على العكس فقد توقف العمل بعدة مواقع (كسب والبدروسية) ليتم تسليمها لمديرية الزراعة بغرض إعادة تشجيرها، مؤكداً أنه في حال سمح بالتوسع يمكن أن يتضاعف الإنتاج بشكل أكبر.

وفيما يخص تحديث آليات العمل لاستخراج المواد الرخامية، بين حبيب أن العمل يتم بآليات القص الحديثة ( أسلاك ألماسية + أذرع قاطعة ) لاستخراج المواد وفق الشروط البيئية الناظمة. أما الصعوبات التي تعترض سير العملية الإنتاجية، فأشار حبيب إلى قدم الآلات والآليات وحاجتها المستمرة للإصلاح بتكاليف عالية، والنقص الحاد في عدد سائقي الآليات الهندسية وعمال الإنتاج، وعدم توفر مادة المازوت بالشكل الكافي.

ونوه حبيب بأن الرخام السوري يتميز بمواصفات عالمية جيدة من حيث القساوة واللون ومقاومته العوامل الجوية ويستخدم لجميع أعمال الإكساءات الداخلية و الخارجية والديكورات وأعمال الزينة، وتتوضع مقالع الرخام في البدروسية وكسب وعين الشرقية والإسفلت الطبيعي في قرية كفرية والجص في منطقة الزوبار .