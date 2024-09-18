آخر الأخبارمجتمع

مناقشة آفاق التعاون التربوي السوري الباكستاني..

تشرين- دينا عبد:

ناقش وزير التربية في حكومة تسيير الأعمال د. محمد عامر المارديني مع السفير الباكستاني شاهد أختر في اجتماع عقداه اليوم في وزارة التربية تطوير العلاقات الثنائية التي تربط سورية والباكستان خاصة في المجال التربوي والتعليمي.
وأكد الوزير المارديني أهمية تبادل الخبرات التربوية بين البلدين مشيراً إلى العلاقات المميزة التي تربط سورية بالباكستان، مبيناً أن الوزارة تعمل وفق خطة استراتيجية تهدف لتطوير العمل التربوي خاصة في مجال التعليم المهني، إلى جانب التركيز على تنمية المهارات وتعزيز القيم التربوية والوطنية.
وأشار السفير أختر خلال الاجتماع أن زيارة وفد وزارتي التربية والتعليم العالي في سورية للباكستان قبل فترة ساهمت بالاطلاع على واقع التعليم في المدارس والجامعات الباكستانية لافتاً لأهمية العمل لتطوير التعاون في مجال تقنيات المعلومات.
حضر اللقاء مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة التربية.

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار

الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد بالأغلبية قراراً يطالب “إسرائيل” بإنهاء احتلالها…

آخر الأخبار

مجلس الشعب يستأنف أعمال ورشة العمل.. أهمية التركيز على بناء الإنسان ومتابعة نتائج…

آخر الأخبار

جهاز مرن يحول حرارة الجسم إلى طاقة كهربائية ‏

آخر الأخبار

أخطر مضاعفات التهاب اللوزتين المزمن

آخر الأخبار
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد بالأغلبية قراراً يطالب “إسرائيل” بإنهاء احتلالها للأرض الفلسطينية مجلس الشعب يستأنف أعمال ورشة العمل.. أهمية التركيز على بناء الإنسان ومتابعة نتائج وآثار تطبيق القوانين مناقشة آفاق التعاون التربوي السوري الباكستاني.. جهاز مرن يحول حرارة الجسم إلى طاقة كهربائية ‏ أخطر مضاعفات التهاب اللوزتين المزمن الخارجية: ما يسمى الصندوق الوطني الأمريكي للديمقراطية يعمل تحت غطاء الديمقراطية ‏الكاذب على تقويض سلطات الدول والتدخل في شؤونها «غوغل» تحذف حسابات ‏Gmail‏.. كيف يمكنك الاحتفاظ بحسابك؟ في الجلسة الختامية لمجلس محافظة دمشق.. مطالب بإلغاء صالات السورية للتجارة لضعف دورها.. واعتراض على رفع تعرفة المعاينات الطبية إنتاجنا من البيض واللحوم يكفي أسواقنا المحلية.. سعد الدين: إنتاجنا الوفير من الذرة الصفراء لهذا الموسم عامل استقرار لقطاع الدواجن العدوان السيبراني الإسرائيلي «تفجيرات البيجر».. المنطقة تعود إلى طريق الحرب الموسعة ‏على قاعدة توقع كل شيء وأي شيء..