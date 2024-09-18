مناقشة آفاق التعاون التربوي السوري الباكستاني..

تشرين- دينا عبد:

ناقش وزير التربية في حكومة تسيير الأعمال د. محمد عامر المارديني مع السفير الباكستاني شاهد أختر في اجتماع عقداه اليوم في وزارة التربية تطوير العلاقات الثنائية التي تربط سورية والباكستان خاصة في المجال التربوي والتعليمي.

وأكد الوزير المارديني أهمية تبادل الخبرات التربوية بين البلدين مشيراً إلى العلاقات المميزة التي تربط سورية بالباكستان، مبيناً أن الوزارة تعمل وفق خطة استراتيجية تهدف لتطوير العمل التربوي خاصة في مجال التعليم المهني، إلى جانب التركيز على تنمية المهارات وتعزيز القيم التربوية والوطنية.

وأشار السفير أختر خلال الاجتماع أن زيارة وفد وزارتي التربية والتعليم العالي في سورية للباكستان قبل فترة ساهمت بالاطلاع على واقع التعليم في المدارس والجامعات الباكستانية لافتاً لأهمية العمل لتطوير التعاون في مجال تقنيات المعلومات.

حضر اللقاء مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة التربية.