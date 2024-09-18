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أخطر مضاعفات التهاب اللوزتين المزمن

تشرين:
يشير الدكتور أنطون ريزايف اختصاصي أمراض الأذن والأنف والحنجرة، إلى أن التهاب اللوزتين المزمن هو أحد ‏الأمراض الأكثر انتشاراً بين الأطفال والمراهقين.‏
ووفقاً له يمكن أن يحفز التهاب اللوزتين المزمن الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الخطرة، ويكمن السبب ‏الرئيسي لالتهاب اللوزتين المزمن في تراكم البكتيريا الممرضة في اللوزتين، وأكثرها خطورة هي بكتيريا المكورات ‏العقدية والرخصيات، والمتدثرة «الكلاميديا» لأنها محفزة للالتهابات.‏
ويشير الطبيب إلى أنه في حالة الالتهاب المزمن يضعف الحاجز الواقي للغشاء المخاطي للوزتين، ما يؤدي إلى انتشار ‏البكتيريا في كل أنحاء الجسم مسبباً مضاعفات غير متوقعة.. وأخطر هذه المضاعفات هو الروماتيزم وأمراض القلب ‏والأوعية الدموية بما فيها التهاب عضلة القلب واضطراب ضربات القلب وقصور الأوعية الدموية، وكذلك أمراض ‏الكلى والجهاز البولي التناسلي مثل التهاب كبيبات الكلى والتهاب الحويصة والكلية.‏
ووفقاً له، يعد «التهاب عضلة القلب أخطر المضاعفات التي يسببها التهاب اللوزتين المزمن»، ويظهر على شكل ألم ‌‏«ثاقب» في القلب وأحيانا في المفاصل وضيق في التنفس وتسارع ضربات القلب انخفاض مستوى ضغط الدم، ‏ويعاني من هذه المضاعفات الأطفال بالدرجة الأولى والشباب بعمر 20-30 عاماً، وفي حالة عدم معالجتها يمكن أن ‏تتطور إلى الخفقان «100 ضربة في الدقيقة» أو انخفاض عدد ضربات القلب «أقل من 60 ضربة في الدقيقة».‏
ويشير إلى أنه لكلتا الحالتين تأثير سلبي على الصحة، إضافة إلى الشعور بالضعف والتعب المتزايد. كما يمكن أن ‏تسبب اضطرابات القلب نقص إمدادات الأوكسجين إلى الدماغ، التي يصاحبها عادة إغماء لفترة طويلة وتطور قصور ‏القلب والأوعية الدموية، ما يؤدي في النهاية إلى عدم حصول أعضاء الجسم على كمية الأوكسجين والمواد المغذية ‏اللازمة لعملها بصورة طبيعية.‏

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