وزير التربية يفتتح مدرسة التل الرسمية للبنين بعد إعادة تأهيلها.. المارديني: المجتمع المحلي قادر على تأهيل مدارس أبنائه في المنطقة نفسها

تشرين – دينا عبد:

افتتح وزير التربية في حكومة تسيير الأعمال د. محمد عامر المارديني اليوم ثانوية التل الرسمية للبنين بعد ترميمها بالتعاون مع لجنة العمل التنموي والمجتمع المحلي في مدينة التل .

وزير التربية بين أننا أمام مثال وطني بامتياز، وهو تكاتف الدولة مع مواطنيها والمجتمع المحلي واعٍ لمفرزات الحرب ويعرف أنه قادر على مساعدة منظومة التربية في تأهيل مدارس أبنائه في المنطقة نفسها.

وبين الوزير مارديني في حديثه لـ(تشرين): من خلال زيارتي لمدرستين وجدت أن ما قدمه الأهالي لمدارس أبنائهم هو مثال لكل العالم على أنهم قادرون على أن يساهموا بطريقة عظيمة لتحسين واقع التربية.

محافظ ريف دمشق أحمد الخليل بين في تصريح مماثل أن ما يقوم به المجتمع المحلي ورجال التنمية في تأهيل وترميم المدارس وكذلك وقوفهم إلى جانب كل الوزارات من تربية وصحة وخدمات ما هو إلا دليل على وجود أيادٍ بيضاء تقف إلى جانب الدولة في تخديم مناطقها من إنارة شوارع وترميم مدارس ومستشفيات وغير ذلك.

بدوره مدير ثانوية البنين الرسمية يونس جمعة بين أن المدرسة تتألف من 23 شعبة صفية 7 غرف إدارية، والمدرسة عبارة عن طابقين فيها صالة فنون ومخبر ومكتبة وباحة تبلغ مساحتها 2000 متر مكعب.

إضافة إلى 35 معلمة و أستاذاً و3 مستخدمين وتضم 760 طالباً من الصف الأول الثانوي وحتى الثالث الثانوي ويعود تأسيس المدرسة لعام 1950 أي عمرها حتى الآن 74 سنة.