«غوغل» تحذف حسابات ‏Gmail‏.. كيف يمكنك الاحتفاظ بحسابك؟

تشرين:

يواجه مستخدمو «غوغل» إمكانية فقدان حساباتهم المنسية التي تحتوي على بيانات ثمينة ‏محتملة مع استمرار الشركة في عملية التطهير الكبرى.‏

وكشفت «غوغل» في تشرين الثاني الماضي أنها ستحذف الحسابات غير النشطة، بما في ذلك ‏Gmail، كجزء من عملية تطهير كبرى.‏

ولكي يتم تصنيف الحساب على أنه غير نشط، يجب ألا يكون قد تم تسجيل الدخول إليه عبر ‏أي من خدمات «غوغل»، بما في ذلك ‏Gmail‏ أو ‏Google Photos‏ خلال العامين ‏الماضيين.‏

ويفترض أن يتلقى المستخدمون عدداً من رسائل البريد الإلكتروني التحذيرية قبل إزالة ‏حساباتهم.‏

لماذا تحذف «غوغل» الحسابات؟

في السياق، قالت روث كريتشلي نائب رئيس إدارة المنتجات في «غوغل» العام الماضي: إذا ‏لم يتم استخدام الحساب لفترة طويلة من الوقت، فمن المرجح أن يتم اختراقه، مضيفة: إن ‏التغيير ضروري «لحماية مستخدمينا من التهديدات الأمنية، مثل البريد العشوائي، وعمليات ‏التصيد الاحتيالي، وسرقة الحسابات».‏

والحسابات التي تم نسيانها أو عدم مراقبتها من المرجح أن يتم اختراقها لأنها قد تحتوي على ‏كلمات مرور قديمة أو معاد استخدامها وتفتقر إلى إعداد مصادقة ثنائية العوامل.‏

وتابعت كريتشلي: غالباً ما تكون هذه الحسابات عرضة للخطر، وبمجرد اختراق الحساب ‏يمكن استخدامه لأي شيء من سرقة الهوية إلى ناقل للمحتوى غير المرغوب فيه أو حتى ‏الضار، مثل البريد العشوائي.‏

كيفية التأكد من عدم حذف حساب ‏Gmail‏ الخاص بك

إذا كان لديك حساب واحد فقط في «غوغل» وتستخدمه بانتظام، فمن الواضح أنه ليس لديك ما ‏يدعو للقلق.‏

ومع ذلك، إذا كان لديك، على سبيل المثال، أكثر من حساب «غوغل» واحد وتستخدم أحدها، ‏على سبيل المثال، لتخزين الصور أو البيانات فقط، ولم تقم باستخدامه لفترة طويلة، فقد يكون ‏معرضاً لخطر الحذف.‏

وللتأكد من عدم حذف الحساب يمكنك القيام بإحدى ثلاث خطوات بسيطة:‏

‏- قراءة أو إرسال بريد إلكتروني في ‏Gmail‏.‏

‏- مشاركة صورة أو مشاهدة مقطع فيديو على «يوتيوب» أثناء تسجيل الدخول إلى حساب ‌‏«غوغل» ذي الصلة.‏

‏- استخدام ‏Google Drive‏.‏

ومادمت تقوم بإحدى هذه الخطوات مرة واحدة على الأقل في السنة، فيجب أن يظل حسابك ‏نشطاً.‏

ومن المفيد أيضاً إجراء فحص أمان حساب «غوغل» إذا لم تستخدم حساب «غوغل» لفترة ‏من الوقت، حيث يضمن هذا أن لديك تدابير الأمان اللازمة للحفاظ عليه وحمايته.