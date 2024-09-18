«غوغل» تحذف حسابات Gmail.. كيف يمكنك الاحتفاظ بحسابك؟
تشرين:
يواجه مستخدمو «غوغل» إمكانية فقدان حساباتهم المنسية التي تحتوي على بيانات ثمينة محتملة مع استمرار الشركة في عملية التطهير الكبرى.
وكشفت «غوغل» في تشرين الثاني الماضي أنها ستحذف الحسابات غير النشطة، بما في ذلك Gmail، كجزء من عملية تطهير كبرى.
ولكي يتم تصنيف الحساب على أنه غير نشط، يجب ألا يكون قد تم تسجيل الدخول إليه عبر أي من خدمات «غوغل»، بما في ذلك Gmail أو Google Photos خلال العامين الماضيين.
ويفترض أن يتلقى المستخدمون عدداً من رسائل البريد الإلكتروني التحذيرية قبل إزالة حساباتهم.
لماذا تحذف «غوغل» الحسابات؟
في السياق، قالت روث كريتشلي نائب رئيس إدارة المنتجات في «غوغل» العام الماضي: إذا لم يتم استخدام الحساب لفترة طويلة من الوقت، فمن المرجح أن يتم اختراقه، مضيفة: إن التغيير ضروري «لحماية مستخدمينا من التهديدات الأمنية، مثل البريد العشوائي، وعمليات التصيد الاحتيالي، وسرقة الحسابات».
والحسابات التي تم نسيانها أو عدم مراقبتها من المرجح أن يتم اختراقها لأنها قد تحتوي على كلمات مرور قديمة أو معاد استخدامها وتفتقر إلى إعداد مصادقة ثنائية العوامل.
وتابعت كريتشلي: غالباً ما تكون هذه الحسابات عرضة للخطر، وبمجرد اختراق الحساب يمكن استخدامه لأي شيء من سرقة الهوية إلى ناقل للمحتوى غير المرغوب فيه أو حتى الضار، مثل البريد العشوائي.
كيفية التأكد من عدم حذف حساب Gmail الخاص بك
إذا كان لديك حساب واحد فقط في «غوغل» وتستخدمه بانتظام، فمن الواضح أنه ليس لديك ما يدعو للقلق.
ومع ذلك، إذا كان لديك، على سبيل المثال، أكثر من حساب «غوغل» واحد وتستخدم أحدها، على سبيل المثال، لتخزين الصور أو البيانات فقط، ولم تقم باستخدامه لفترة طويلة، فقد يكون معرضاً لخطر الحذف.
وللتأكد من عدم حذف الحساب يمكنك القيام بإحدى ثلاث خطوات بسيطة:
- قراءة أو إرسال بريد إلكتروني في Gmail.
- مشاركة صورة أو مشاهدة مقطع فيديو على «يوتيوب» أثناء تسجيل الدخول إلى حساب «غوغل» ذي الصلة.
- استخدام Google Drive.
ومادمت تقوم بإحدى هذه الخطوات مرة واحدة على الأقل في السنة، فيجب أن يظل حسابك نشطاً.
ومن المفيد أيضاً إجراء فحص أمان حساب «غوغل» إذا لم تستخدم حساب «غوغل» لفترة من الوقت، حيث يضمن هذا أن لديك تدابير الأمان اللازمة للحفاظ عليه وحمايته.