الخارجية: ما يسمى الصندوق الوطني الأمريكي للديمقراطية يعمل تحت غطاء الديمقراطية ‏الكاذب على تقويض سلطات الدول والتدخل في شؤونها

تشرين:‏

أكدت سورية أن من أبرز الأدوات الناعمة التي تستخدمها الإدارة الأمريكية لتمرير نفاقها في ‏حماية الديمقراطية ما يسمى الصندوق الوطني للديمقراطية ‏NED، والذي يعمل تحت غطاء ‏الديمقراطية الكاذب، على ممارساتٍ تهدف إلى تقويض سلطات الدول، والتدخل في شؤونها ‏الداخلية، وإثارة الانقسام والنعرات وتضليل الرأي العام فيها.‏

وجاء في بيان لوزارة الخارجية والمغتربين اليوم: أنه في الوقت الذي تتشدق فيه الدول ‏الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، بمفاهيم حرية التعبير والديمقراطية، ‏وتسكت صوت الحق الذي نادت به شعوب بلادها نصرة للحق الفلسطيني في وجه الإجرام ‏الصهيوني، فإن الغرب يستمر في توظيفه لمفهوم نشر الديمقراطية وحمايتها وتعزيزها كأداة ‏لإخضاع دول العالم وكسر إرادة شعوبها.‏

إن من أبرز الأدوات الناعمة التي تستخدمها الإدارة الأمريكية بأجهزتها الاستخباراتية ‏والحكومية والتشريعية، لتمرير نفاقها في حماية الديمقراطية، ما يسمى “الصندوق الوطني ‏للديمقراطية ‏NED‏ الذي ما فتئ، منذ إنشائه في عام 1983، يعمل تحت غطاء الديمقراطية ‏الكاذب، على ممارساتٍ تهدف إلى تقويض سلطات الدول، والتدخل في شؤونها الداخلية، ‏وإثارة الانقسام والنعرات وتضليل الرأي العام فيها.‏

إن الجمهورية العربية السورية، التي عانت على مدى الـ 13 سنة الماضية، من حرب كونية ‏هدفت لتدمير دولتها وكسر إرادة شعبها بذريعة ادعاء الغرب الكاذب بحماية الديمقراطية ‏وتعزيزها من خلال ممارساته الإرهابية المماثلة لتلك التي مارسها الصندوق الوطني ‏للديمقراطية ‏NED‏ في العديد من دول العالم، فإنها تجد أن من واجبها التاريخي فضح ‏ممارسات هذه المؤسسة التخريبية وتنبيه دول العالم لخطرها ولتهديدها للسلام والاستقرار ‏العالميين.‏

وبناءً على ما تقدم، تؤيد الجمهورية العربية السورية التقرير الذي أطلقته وزارة الخارجية في ‏جمهورية الصين الشعبية بتاريخ 9-8-2024 تحت عنوان “الصندوق الوطني للديمقراطية ‏NED‏ ما حقيقته وماذا يفعل”، لما فيه من كشف ممارسات هذا الكيان الهدام الرامية لتدمير ‏الدول من الداخل وكسر إرادة شعوبها تنفيذاً لأجندات الإدارة الأمريكية السياسية بشكلٍ يتنافى ‏مع مبادئ الشرعية الدولية وحقوق الإنسان ومعايير القانون الدولي، ويتناقض مع توجه العالم ‏نحو التعددية القطبية الذي يستلزم وجود قدر أكبر من الديمقراطية الحقيقية في العلاقات الدولية ‏تنطلق من حق كل دولة في اتباع مسار تنموي يناسب واقعها وأمنها الوطني واحتياجات ‏شعبها بعيداً عن محاضرات أي جهة بشأن الديمقراطية وحقوق الإنسان.‏