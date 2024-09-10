صيانة خط الصرف الصحي في سوق هال طرطوس

طرطوس -رفاه نيوف:

شكّل الصرف الصحي في سوق الهال بطرطوس معاناة كبيرة للتجار والمزارعين الذين يسوقون محاصيلهم إليه خلال السنوات الماضية، فشبكة الصرف الصحي غير جيدة، وتفيض بشكل مستمر، خاصة في فصل الشتاء مع تساقط الأمطار الغزيرة، ما يؤدي إلى انتشار الحشرات والروائح الكريهة، وقد تدخل إلى المحال القريبة من فتحات التصريف.

وللتخلص من هذه المعاناة، أكد مدير شركة الصرف الصحي في طرطوس بالتكليف المهندس علاء شاهين أن الورشات الفنية في الشركة تقوم بصيانة خط الصرف الصحي عند سوق الهال وإعادته إلى وضع فني جيد ورفع الضرر عن المحال والطرق.

وبيّن شاهين أن المديرية حالياً بصدد تشكيل لجان ودراسة واقع التصريف المطري والصرف الصحي داخل مدينة طرطوس ووضع الخطط اللازمة والكفيلة بعدم حدوث اختناقات خلال الشتاء القادم.