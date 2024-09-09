قريباً.. عايشه الوعد تغني: “أبعد وأنساه” كلمات نبيل أفيوني وألحان هزيم زود

تشرين- رنا بغدان:

أبدع كلماته من نسغ حروفه النابضة بالحياة ليصوغ جُمَلهُ قصصاً يسرد فيها حكايات ملأى بالأحاسيس تتغلغل في حنايا النفوس والقلوب على تنوّع مكنوناتها الجمالية.. إنه الشاعر الغنائي اللبناني نبيل أفيوني الذي غنى كلماته كبار النجوم وتناولها كبار الملحنين ودندنت بها شفاه ذواقي الكلمة..

من هنا يتمّ حالياً التحضير لتسجيل أغنية جديدة بعنوان “أبعد وأنساه” للمطربة المغربية الكبيرة “عايشه الوعد” والأغنية من كلمات الشاعر نبيل أفيوني ومن ألحان المطرب والملحن السوري هزيم زود.

وفي تصريح خاص لـ”تشرين” تحدث الشاعر نبيل أفيوني كاتب كلمات الأغنية عن هذا العمل المغربي- اللبناني- السوري المشترك فقال: كانت بداية التعاون بيني وبين المطربة الكبيرة عايشه الوعد منذ حوالي ثماني سنوات عندما تعرّفتُ على أخيها الموسيقار مهدي عبده وأصبح هناك تواصل بيننا وطلب مني بعدئذ كتابة أغنية وطنية عن مصر كي يلحّنها لأخته المطربة عايشه الوعد فكانت أغنية “وحشاني يا مصر” ومن ثم كانت أغنية “الضمير” التي غنّتها ولحنها أيضاً أخوها الموسيقار مهدي عبده.

ومنذ حوالي سبعة أشهر كنا نتحدث عن أعمال جديدة ومنها أغنية “الوقت” التي طلبتُ من الفنان السوري هزيم زود تلحينها للمطرية التونسية الكبيرة صوفية صادق, فقمت أيضاً بإعطائه أغنية “أبعد وأنساه” ليلحنها للمطربة الكبيرة عايشه والتي سيتمّ تسجيلها في مصر قريباً.. ويتحدّث الشاعر أفيوني عن فكرة ومضمون أغنية “أبعد وأنساه” فيقول:

تتحدّث الأغنية عن أن الحبيبة تتمنى أن تنسى حبيبها وتتمنى أنّه لم يكن ليسمع عنها أو يتعرّف عليها أو يحبّها, فيذهب إليه التمني ولكن عندما يجتمع معه ويقابله يرفض التمني أن يجعله ينساها فتسلم الحبيبة للأمر الواقع ويكملان معاً قصة حبهما..

يُذكر أن نبيل أفيوني شاعر غنائي لبناني من جيل المبدعين عضو في جمعية المؤلفين والملحنين وناشري الموسيقا في العالم… أبدع في شتى مواضيع الأغاني التي تناولها, وغنّى كلماته أشهر نجوم العرب نذكر منهم: “جورج وسوف, راغب علامة, صابر الرباعي, وليد توفيق, نوال الزغبي, كارول سماحة, صوفيا صادق, عايشه الوعد, مايز البياع, وائل جسّار, ألين خلف, جورج الراسي, مجد القاسم, رامي عيّاش..”, وقد لحّن له شاكر الموجي أكثر من 80 عملاً ولحّن له نور الملاح أكثر من 60 عملاً, كما لحّن له صلاح الشرنوبي ونهاد النّجار أكثر من لحن.. وهذا هو العمل الثالث مع المكربة المغربية عايشه الوعد التي اكتشفها ولحّن لها الموسيقار بليغ حمدي العديد من الأغاني الوطنية والعاطفية، وكذلك لحّن لها الموسيقار محمد الموجي والموسيقار حلمي بكر وفاروق الشرنوبي.. ومن أشهر أغانيها: “كنّا حبايب, مطر في الشوارع, متهيألك, ليت أصدق, وحشاني يا مصر, الضمير, حسّيت بالفرق, لما أفكر فيك, مايل يا قلبي, مطر في الشوارع..”.