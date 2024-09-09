بحث التعاون بين محافظة القنيطرة ومركز المصالحة الروسي
تشرين – محمد الحُسَين:
بحث محافظ القنيطرة المهندس معتز أبو النصر جمران مع نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في دمشق والمنطقة الجنوبية أليغ إيغناسيوك التعاون بين المحافظة ومركز المصالحة الروسي.
وثمّن المحافظ الموقف الروسي الداعم لسيادة واستقرار سورية، مشيراً إلى عمق العلاقات الثنائية بين سورية وروسيا على كل المستويات.
كما لفت إلى أهمية المساعدات التي يقدمها الجانب الروسي في مختلف المجالات، والتي تعبّر عن عمق العلاقات الودية الصادقة التي تربط بين الدولتين والشعبيين تأكيداً على استمرار دعم ومساندة الشعب السوري، معرباً عن شكره لمركز المصالحة الروسي لما يقدمه من خدمات لأبناء محافظة القنيطرة.
من جانبه، أثنى أليغ إيغناسيوك على التعاون الكبير الذي تقدمه محافظة القنيطرة عند تقديم الخدمات والمساعدات الإنسانية لأبناء القنيطرة، مؤكداً أن الجانب الروسي مستمر بدعمه الكبير لأبناء محافظة القنيطرة، مشيراً إلى متابعة موضوع تأهيل الحديقة العامة في بلدة نبع الصخر، والمساعدات الغذائية لقرى القنيطرة.