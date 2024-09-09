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بحث التعاون بين محافظة القنيطرة ومركز المصالحة الروسي

تشرين – محمد الحُسَين:
بحث محافظ القنيطرة المهندس معتز أبو النصر جمران مع نائب رئيس المركز الروسي ‏للمصالحة في دمشق والمنطقة الجنوبية أليغ إيغناسيوك التعاون بين المحافظة ومركز ‏المصالحة الروسي.‏
وثمّن المحافظ الموقف الروسي الداعم لسيادة واستقرار سورية، مشيراً إلى عمق العلاقات ‏الثنائية بين سورية وروسيا على كل المستويات.‏
‏ كما لفت إلى أهمية المساعدات التي يقدمها الجانب الروسي في مختلف المجالات، والتي تعبّر ‏عن عمق العلاقات الودية الصادقة التي تربط بين الدولتين والشعبيين تأكيداً على استمرار دعم ‏ومساندة الشعب السوري، معرباً عن شكره لمركز المصالحة الروسي لما يقدمه من خدمات ‏لأبناء محافظة القنيطرة.‏
من جانبه، أثنى أليغ إيغناسيوك على التعاون الكبير الذي تقدمه محافظة القنيطرة عند تقديم ‏الخدمات والمساعدات الإنسانية لأبناء القنيطرة، مؤكداً أن الجانب الروسي مستمر بدعمه ‏الكبير لأبناء محافظة القنيطرة، مشيراً إلى متابعة موضوع تأهيل الحديقة العامة في بلدة نبع ‏الصخر، والمساعدات الغذائية لقرى القنيطرة.‏

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