بحث التعاون بين محافظة القنيطرة ومركز المصالحة الروسي

تشرين – محمد الحُسَين:

بحث محافظ القنيطرة المهندس معتز أبو النصر جمران مع نائب رئيس المركز الروسي ‏للمصالحة في دمشق والمنطقة الجنوبية أليغ إيغناسيوك التعاون بين المحافظة ومركز ‏المصالحة الروسي.‏

وثمّن المحافظ الموقف الروسي الداعم لسيادة واستقرار سورية، مشيراً إلى عمق العلاقات ‏الثنائية بين سورية وروسيا على كل المستويات.‏

‏ كما لفت إلى أهمية المساعدات التي يقدمها الجانب الروسي في مختلف المجالات، والتي تعبّر ‏عن عمق العلاقات الودية الصادقة التي تربط بين الدولتين والشعبيين تأكيداً على استمرار دعم ‏ومساندة الشعب السوري، معرباً عن شكره لمركز المصالحة الروسي لما يقدمه من خدمات ‏لأبناء محافظة القنيطرة.‏

من جانبه، أثنى أليغ إيغناسيوك على التعاون الكبير الذي تقدمه محافظة القنيطرة عند تقديم ‏الخدمات والمساعدات الإنسانية لأبناء القنيطرة، مؤكداً أن الجانب الروسي مستمر بدعمه ‏الكبير لأبناء محافظة القنيطرة، مشيراً إلى متابعة موضوع تأهيل الحديقة العامة في بلدة نبع ‏الصخر، والمساعدات الغذائية لقرى القنيطرة.‏