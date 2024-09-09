إنجاز ما يقارب 70٪ من أعمال صيانة الطرقات في ريف دمشق

تشرين – إبراهيم غيبور:

إعادة تأهيل الطرقات الرئيسية والفرعية في ريف دمشق وترقيع المتضرر منها، هي أحد المطالب الشعبية الأساسية في مدن وبلدات ريف دمشق بشكل عام، حيث لا تقتصر تلك الأعمال على المناطق المحررة فقط.

ومنذ بداية العام الجاري، نفذت ورشات ريف دمشق ما يقارب 70٪ من أعمال صيانة الطرقات الفرعية متضمنة ترقيع وتعبيد المتضرر منها، وذلك وفق ما أكده جاسم المحمود نائب محافظ ريف دمشق في تصريح خاص لـ«تشرين».

ووفق المحمود فإن أعمال الصيانة للطرقات لم تتوقف وهي مستمرة بتوجيه من محافظ ريف دمشق لإعادة تلك الطرقات إلى ما كنت عليه سابقاً، حيث تعمل ورشات الصيانة اليوم على أكثر من محور، لافتاً إلى أن أكثر من خمس سيارات محملة بمواد الزفت تتوجه إلى بعض قرى وبلدات ريف دمشق.

وحسب نائب المحافظ فإن المحافظة لا تبخل في توزيع المعونات المالية على البلديات ومجالس مدن ريف دمشق، إذ يتم بشكل أسبوعي منح تلك البلديات مبالغ مالية من أجل تنفيذ مشروعات الصيانة للطرقات فيها، منوهاً إلى أن تلك الأعمال مستمرة بوتيرة عالية حتى نهاية الشهر الجاري، وستبقى مستمرة إلى ما بعد ذلك في حال بقيت الظروف المناخية مستقرة، فالأمطار تعوق تنفيذ مثل هذه الأعمال.

ولم يخفٍ نائب المحافظ قوله بأن تأمين الخدمات في ريف دمشق إحدى أولويات عمل المحافظة بمختلف دوائرها ولجانها، وهي أحد مقومات عودة الحياة الطبيعية إلى المتضرر منها بسبب الحرب.