سورية تؤكد أن تمادي الاحتلال الإسرائيلي في اعتداءاته دليل على سعيه للتصعيد وعلى دول ‏العالم وضع حد لجرائمه

تشرين:‏

أكدت سورية أن تمادي كيان الاحتلال الإسرائيلي في اعتداءاته على الأراضي السورية، وعلى ‏دول أخرى في المنطقة واستمراره في حربه الوحشية على الشعب الفلسطيني دليل على سعيه ‏المحموم لمزيد من التصعيد في المنطقة بدعم أمريكي غربي لا محدود، مطالبة جميع دول العالم ‏بإدانة العدوان الإسرائيلي والتضامن معها في السعي لوضع حد للاعتداءات والجرائم الإسرائيلية ‏الممنهجة.‏

وجاء في بيان لوزارة الخارجية والمغتربين اليوم: إمعاناً في اعتداءاتها على الأراضي السورية، ‏شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء يوم الأحد 8-9-2024 عدواناً جوياً سافراً من جهة شمال ‏غرب لبنان استهدف عدداً من المناطق وأسفر عن ارتقاء 16 شهيداً وجرح 36 بينهم 6 في حالة ‏حرجة، كما تسبب أيضاً بأضرار مادية في بعض المناطق السكنية.‏

وأضافت الخارجية في بيانها: إن تمادي كيان الاحتلال الإسرائيلي في اعتداءاته على الأراضي ‏السورية، وعلى دول أخرى في المنطقة، واستمراره في حربه الوحشية على الشعب الفلسطيني في ‏قطاع غزة والضفة الغربية، وارتكابه أفظع المجازر وجرائم الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين إنما ‏يدل على السعي المحموم لهذا الكيان الفاشي الدموي لمزيد من التصعيد في المنطقة والدفع بها إلى ‏منزلقات خطرة سيكون لها عواقب وخيمة لا يمكن توقعها.‏

وقالت الخارجية إن سورية تؤكد على أن الدعم اللا محدود للكيان الإسرائيلي من قبل الولايات ‏المتحدة الأمريكية ودول غربية أخرى هو ما يشجعه على الاستمرار في جرائمه الوحشية وعدوانه ‏المتواصل، ما يجعل تلك الدول شريكة في هذا العدوان والتغطية عليه تستوجب المساءلة عنها.‏

وأضافت الخارجية‎:‌‏ إن الجمهورية العربية السورية إذ تدين بأشد العبارات هذا الاعتداء الآثم على ‏الأراضي السورية، فإنها تحذر من استمرار الصمت الدولي إزاء الاستهتار الإسرائيلي بكافة ‏القوانين والمواثيق الدولية، وانتهاكاته للقانون الدولي، وتطالب جميع دول العالم بإدانة هذا العدوان ‏الإسرائيلي والتضامن معها في السعي لوضع حد للاعتداءات والجرائم الإسرائيلية الممنهجة، ‏ومساءلة قادة هذا الكيان العنصري عن جميع جرائمه.‏

وقالت الخارجية: إن سورية تؤكد مجدداً على حقها الراسخ في الدفاع عن سيادة أراضيها وتحرير ‏أرضها المحتلة بكافة الوسائل المشروعة التي يضمنها القانون الدولي.‏