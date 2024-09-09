قطع طريق عام مصياف- وادي العيون وإخماد حريق الغابات وإصلاح خطوط جر المياه التي تعرضت للاعتداءات الإسرائيلية

تشرين- محمد فرحة:

تعرّض طريق عام مصياف-وادي العيون للاعتداءات الإسرائيلية ليل أمس بشكل متعمد، الأمر الذي جعل عبور الطريق مستحيلاً من جراء الحفر والانهدامات التي خلّفها القصف الإسرائيلي بشكل ممنهج بهدف شلّ الحركة والوصول من وإلى مواقع الاستهداف، ما دفع الجهات المعنية إلى تحويل الطريق المذكور من بلدة الرصافة / ٥ / كم غرب مدينة مصياف إلى بلدة البيضا وصولاً إلى مدينة مصياف.

وفي هذا الصدد، لم تشهد مصياف يومياً قلة في حركة السير منها وإليها مثل هذا اليوم من جراء ما لحق بها من اعتداءات إسرائيلية .

وفي سياق آخر، باشرت ورشات المؤسسة العامة لمياه الشرب بإصلاح وإعادة تأهيل خطوط جرّ المياه من الخزان الرئيسي للأحياء التي تروى منه، وفقاً لحديث المدير العام للمؤسسة المهندسة سوسن عرابي لـ”تشرين”.

وأضافت: إن ورشات المؤسسة الفنية وآلياتها تقوم منذ فجر هذا اليوم بعملية تأهيل وإصلاح كل ما تم تخريبه بهدف إعادة وإيصال المياه إلى كل المنازل.

وفي مجال الحرائق، ذكر مدير زراعة حماة المهندس أشرف باكير أن عناصر الحراج والوحدات الإطفائية يقومون منذ فجر هذا اليوم بعملية إخماد الحريق الذي نشب من جراء القصف الإسرائيلي ليل أمس في الموقع القريب من بلدة “كفرلاها” غرب مدينة مصياف.

وأضاف باكير: إن عملية الإخماد كانت في غاية الصعوبة نظراً لصعوبة الوصول إلى موقع الحريق، لكن بفضل جهود عناصر الحراج وتضحيتهم تمت السيطرة على الحريق، ويجري العمل الآن على تبريده ومراقبته ليوم غد خشية من عودة اشتعال النار الراقدة بالرماد ثانية.

بالمختصر المفيد: أثبتت التجارب أن التكاتف والتعاضد وتعاون المجتمع الأهلي لا يفوقها عمل آخر ولا تقدر بثمن، وما شاهدناه يوم أمس ومازلنا نشاهده هذا اليوم تعجز عنه التعابير ويفوق الوصف.