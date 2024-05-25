الاتصالات والتعليم العالي تناقشان تحويل بعض الخدمات التعليمية إلى إلكترونية

دمشق – تشرين:

ناقش وزيرا الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم إمكانية تحويل عدد من الخدمات التعليمية المقدمة لطلاب الجامعات والمعاهد إلى خدمات إلكترونية، وتقديمها عبر المنصة الخاصة بمركز خدمة المواطن الإلكتروني لدى الشركة السورية للاتصالات عبر منصة (أنجز) من خلال موقع المركز www.anjez.gov.sy وتطبيقه الإلكتروني على الهواتف المحمولة.

وزير الاتصالات والتقانة أكد خلال الاجتماع الذي عقد بمبنى وزارة الاتصالات والتقانة الاهتمام الحكومي بالانتقال بالخدمات الحكومية لخدمات إلكترونية، لتوفير الجهد والوقت على المواطنين عند طلبهم لهذه الخدمات.

من جهته أشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي لتبني نهج التحول الرقمي بدءاً من تقديم خدمة المفاضلة الإلكترونية عن بعد، وحالياً إعداد السجل الطلابي الموحد للوصول إلى بيانات متكاملة لكل الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة.

وخلال الاجتماع جرى استعراض الخدمات المقدمة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووضع خطة زمنية لتقديمها للطلاب بشكل إلكتروني عبر مراكز خدمة المواطن الإلكترونية، بما ينسجم مع التوجه الحكومي نحو الانتقال للخدمات الإلكترونية والدفع الإلكتروني، وتبسيط وتسهيل إجراءات تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين.

وكانت وزارة الاتصالات والتقانة قد عقدت عدة اجتماعات مع كل من وزارات النقل والمالية والعدل للانتقال بعدد من الخدمات التي تقدمها هذه الوزارات من الشكل التقليدي للصيغة الإلكترونية عبر مراكز خدمة المواطن الإلكترونية.

حضر الاجتماع معاونو الوزيرين والمدير التنفيذي للشركة السورية للاتصالات والمديرون المعنيون في كلتا الوزارتين.