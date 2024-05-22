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وفد سورية برئاسة المهندس عرنوس يصل إلى طهران للمشاركة في مراسم تشييع الرئيس الإيراني ورفاقه

وصل وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس إلى طهران للمشاركة في مراسم تشييع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ورفاقهما.

ويضم الوفد السوري وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل واللواء علي مملوك مستشار شؤون الأمن الوطني في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية.

واحتشد مئات الآلاف من الأشخاص اليوم في ساحات جامعة طهران وحولها للمشاركة في مراسم التشييع، وأدى قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد علي الخامنئي صلاة الجنازة على جثامين الشهداء قبل نقلهم من جامعة طهران حتى ساحة آزادي.

وأقيمت الليلة الماضية مراسم توديع الرئيس الشهيد ورفاقه في مصلى طهران بحضور غفير لأهالي العاصمة، ومساء اليوم ستقام مراسم تأبين في طهران بحضور المسؤولين والوفود الخارجية، فيما سيتم توديع جثمان الشهيد رئيسي صباح غد في خراسان الجنوبية، ومن ثم سيوارى الثرى مساء الغد في مدينة مشهد.

واستشهد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ورفاقهما يوم الأحد الماضي، إثر تحطم مروحية كانت تقلهم في منطقة ورزقان في محافظة أذربيجان الشرقية.

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