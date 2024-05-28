الأمن الفيدرالي الروسي: «ناتو» يتدرب على توجيه ضربة نووية لروسيا

تشرين:

كشف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي اليوم أنّ حلف شمال الأطلسي «ناتو» يكثف مناوراته العسكرية، ويتدرب على توجيه ضربة نووية لروسيا.

وأوضح الجنرال فلاديمير كوليشوف رئيس إدارة حرس الحدود لدى الجهاز قوله في تصريح لوكالة «نوفوستي»: «يتدربون قرب الحدود الروسية ويكثفون نشاطهم الاستطلاعي، كما يكثفون تدريباتهم على القتال ضد روسيا وتوجيه ضربات نووية لأراضينا», مشدداً على أن هذا الوضع يتطلب اتخاذ إجراءات مناسبة لحماية الحدود الروسية.

وفي وقت سابق، اعتبر الأمين العام لحلف «ناتو» ينس ستولتنبرغ أنه «يحق لأوكرانيا مهاجمة الأهداف العسكرية في الأراضي الروسية», وتعليقاً على هذه الدعوات التحريضية وصف نائب رئيس الوزراء الإيطالي وزير النقل والبنية التحتية ماتيو سالفيني ستولتنبرغ بأنه شخص خطير، وقال: «لقد تبلغت بأن الأمين العام للناتو ستولتنبرغ يواصل الإدلاء بتصريحات من صوفيا بأن الأسلحة الإيطالية والأوروبية يجب أن تصيب أهدافاً وتقتل في روسيا».

وتابع سالفيني: «هذا السيد شخص خطير، والحديث عن الحرب العالمية الثالثة وعن الأسلحة الغربية الأوروبية والإيطالية التي يجب أن تصيب أهدافاً داخل روسيا يبدو لي خطيراً، ولذلك يجب إيقافه».

كما صرّح النائب الأول لرئيس دائرة الحدود في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، الجنرال فلاديمير كوليشوف، بمناسبة يوم حرس الحدود، اليوم الثلاثاء، أن النشاط الاستخباراتي للقوات الخاصة الأوكرانية يتزايد بالقرب من الحدود الروسية.

وأضاف كوليشوف: “في ظل فرضية “التهديد العسكري الروسي”، تقوم الدول الغربية بتعزيز إمكاناتها العسكرية بالقرب من حدود روسيا الاتحادية”.

وقال كوليشوف في مقابلة مع وكالة الإعلام الروسية «سبوتنيك»: »بمساعدة الرعاة الغربيين، وفي المقام الأول الولايات المتحدة وبريطانيا، يتزايد النشاط الاستخباري للقوات الخاصة الأوكرانية، مصحوباً بمحاولات لإشراك سكان المناطق الحدودية في أنشطة استخبارية وتخريبية».

وتابع، «بالقرب من الحدود الروسية، يتزايد النشاط الاستخباراتي لحلف شمال الأطلسي «ناتو»، وتتزايد كثافة التدريب القتالي العملياتي لقوات الحلف، حيث يتم خلاله ممارسة سيناريوهات القيام بعمليات قتالية ضد روسيا الاتحادية، بما في ذلك شن ضربات نووية على أراضينا».

في المجمل، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، أوقفت سلطات الحدود، إلى جانب قوات مجموعة «سيفير» التابعة للقوات الروسية، 29 محاولة لاختراق البلاد على جبهة بريانسك وكورسك وبيلغورود وجمهورية القرم”.