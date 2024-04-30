الحرارة إلى انخفاض وفرصة لهطل الأمطار وحبات البرد في أغلب المحافظات

تشرين:

تتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية باردة نسبياً ورطبة، حيث تميل درجات الحرارة للانخفاض لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية اليوم أن يكون الجو ربيعي معتدل بين الغائم جزئياً والغائم ماطر أحياناً وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد فوق أغلب المناطق.

الرياح غربية إلى شمالية غربية في المناطق الغربية، وشرقية إلى جنوبية شرقية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 75 كيلومتراً في الساعة تثير الغبار في أغلب المناطق الداخلية، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غداً… توالي درجات الحرارة انخفاضها التدريجي لتصبح أدنى من معدلاتها بقليل، ويكون الجو بين الغائم جزئياً والغائم الماطر بشكل عام، وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد أحياناً فوق أغلب المناطق.

إلى ذلك شهد عدد من المحافظات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية هطولات مطرية متفاوتة الغزارة.

وذكرت نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أن نسب الهطل كانت كالتالي:

– محافظتا دمشق وريفها: في دوما 11 مم وعسال الورد والقطيفة 5 مم وقطنا 4 مم والحرمون 3 مم وسرغايا والزبداني ومضايا والكسوة ويبرود والمشرفة والنبك 2 مم، وفي دمشق المزة وساحة الحجاز وقاسيون ومساكن برزة ودوار المطار 1 مم.

– محافظة السويداء: صلخد 13 مم و عين العرب والصورة الصغيرة 5 مم والسويداء المدينة 3 مم.

– محافظة درعا: الصنمين 3 مم والشيخ مسكين وإزرع والمسيفرة 1 مم.

– محافظة القنيطرة: حضر 10 مم.

– محافظة حمص: القصير 2 مم والقريتين 1 مم.

– محافظة حماة: الصبورة 5 مم والسعن 4 مم والسلمية 1 مم.

– محافظة إدلب: أرمناز 10 مم وإدلب المدينة 6 مم وخان شيخون 1 مم.

– محافظة حلب: حلب المدينة والسفيرة وخناصر 2 مم.