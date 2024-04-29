في ظروف صعبة وتداعيات قاسية إطفاء دمشق ينفذ 386 مهمة إنقاذ وإخماد حرائق منذ بداية العام

دمشق – زهير المحمد:

العديد من المهمات نفذها فوج إطفاء دمشق في سبيل الحد من المخاطر الناجمة عن حوادث مختلفة منذ بداية العام، وأهمها إطفاء الحرائق وإنقاذ أرواح المهددين بخطر.. وفي هذا الخصوص، كشف قائد فوج الإطفاء بدمشق العميد الركن المجاز داؤد نصر عميري بتصريح خاص لـ”تشرين” أن الفوج نفذ، منذ بداية العام الحالي وحتى العشرين من الشهر الجاري، 386 مهمة، موزعة على 176 مهمة حوادث حريق عادية (منزل، مصنع, محل..) نتج عنها 12 إصابة وحالة وفاة واحدة، كما نفذ الفوج 113 مهمة لإخماد حرائق كهرباء ( حزان، نايلو، أكبال)، وتنفيذ 26 مهمة لإخماد حرائق سيارات، ومهمة واحدة لإخماد حريق بترول، و14 مهمة لإخماد حرائق غاز، و39 مهمة لإخماد حرائق أعشاب وأشجار، و17 مهمة لإخماد حرائق قمامة.

وحسب العميد عميري فإن الفوج نفذ 15 مهمة إنقاذ موزعين على 7 حوادث هبيط وتصدع عدد 7، نتج عنها 4 إصابات، و26 حالة وفاة، و8 حوادث صدم سيارة نتج عنها 8 إصابات.

قائد فوج الإطفاء في دمشق: نتلقى بلاغات كاذبة.. ومهماتنا لم تقتصر على إنقاذ حياة البشر

ولم يخف العميد عميري بأن عدد البلاغات الكاذبة التي تلقاها الفوج منذ بداية العام وحتى تاريخه وصلت إلى 5 بلاغات.

ولفت العميد عميري إلى أن سيارات فوج الإطفاء في جهوزية تامة لاستقبال أي طارئ، علماً أن سيارات الإطفاء متمركزة في جميع مناطق المدينة، إذ بلغت الإجراءات الوقائية 290 إجراءً بهذا الخصوص، مع العلم أن مهمات الفوج لم تقتصر على إنقاذ حياة البشر، إذ تم انقاذ حياة 13 قطة بحوادث متفرقة.

ونوه العميد عميري بأن جميع المراكز التابعة للفوج في حالة استنفار دائم وعلى مدار الساعة للاستجابة والتدخل السريع في حال حدوث أي طارئ، وذلك سواء في مقر الفوج في كفر سوسة أو في مراكز الإطفاء المنتشرة في عدة مناطق؛ كالمزة ومشروع دمر والربوة وحي الشيخ محي الدين الجبة وابن النفيس والميدان الأشمر والقابون، إضافة إلى 4 مراكز متخصصة بدمشق القديمة (شارع النصر – حي الأمين -الدقاقين- الخانجي).