أفضل الأوقات لتناول الفيتامينات والمعادن

تشرين:

يحتاج الجسم إلى الفيتامينات التي تساعد في تعزيز الصحة، لكن يجب استشارة الطبيب أولاً قبل تناول أي فيتامينات للتأكد من حاجة الجسم إليها، ويعتمد أفضل وقت لتناول الفيتامينات على نوع الفيتامين الذي يتم تناوله، فهناك بعض الفيتامينات التي يفضل تناولها على معدة فارغة، وفيتامينات ينصح بتناولها أثناء تناول الطعام، وأخرى ينصح بتناولها في المساء، ويرجع ذلك لاختلاف طريقة امتصاص كل فيتامين في الجسم.

ويقول الأطباء: إن أفضل وقت لأخذ الفيتامينات للحصول على أقصى فوائد منها:

– فيتامين «ج»

يعد فيتامين «ج» من الفيتامينات التي لا يقوم الجسم بتخزينها، حيث إنها تذوب في الماء، لذلك يمكن تناول فيتامين «ج» في أي وقت من اليوم بالكمية التي يوصي بها الطبيب.

– فيتامين «ب»

من الآمن تناول فيتامين «ب» في الوقت نفسه يومياً بالجرعة التي يصفها الطبيب، ويعد أفضل وقت لتناول فيتامين «ب12» وفيتامينات «ب» بشكل عام عند الصباح وبعد الاستيقاظ من النوم، وذلك لأنها تساعد على تعزيز الطاقة، كما أن فيتامين «ب6» قد يؤثر في النوم، لذلك ينصح بتناوله في الصباح، وتشمل مجموعة فيتامينات «ب» ما يأتي: الثيامين.الريبوفلافين، فيتامين «ب6»، النياسين، البيوتين، فيتامين «ب12»، حمض الفوليك، وحمض البانتوثنيك.

– فيتامين «د»

لا يوجد وقت محدد للحصول على فيتامين «د» الذي يساعد على تقوية المناعة وتعزيز استفادة الجسم من الكالسيوم، لكن من الأفضل تناوله مع الأطعمة التي تحتوي على الدهون الصحية لتسهيل عملية امتصاصه.

ويشير الأطباء إلى الفيتامينات التي تذوب في الدهون، لذا يعد أفضل وقت لتناول هذه الفيتامينات هو أثناء تناول الوجبات التي تحتوي على دهون لتعزيز امتصاصها، ويفضل اختيار الدهون الصحية مثل: الأسماك الدهنية والمكسرات والأفوكادو وزيت الزيتون، والفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون هي: فيتامين «أ» فيتامين «د» فيتامين «هـ» وفيتامين «ك».

ويقول الأطباء: من المهم معرفة أنه يجب عدم تناول هذه الفيتامينات من دون التأكد من حاجة الجسم إليها، والأفضل هو الحصول على حاجة الجسم منها عن طريق الأطعمة، وعدم تناولها كمكملات غذائية.

ويضيف الأطباء: إن الوقت الأفضل لتناول بعض المعادن:

– الكالسيوم

يعد الكالسيوم من المعادن المهمة لتعزيز صحة العظام، وهناك أنواع مختلفة من الكالسيوم وتوصيات مختلفة حول كيفية تناولها، ويمكن تناول الكالسيوم «من مكملات الكالسيوم الشائعة» بمفرده أو مع الوجبة، بينما يحتاج مكمل كربونات الكالسيوم إلى مساعدة حمض المعدة لتكسيره، وبالتالي يفضل تناوله مع الطعام.

ويمكن أن تتداخل مكملات الكالسيوم مع بعض الأدوية، مثل: بعض أنواع المضادات الحيوية، وأدوية هشاشة العظام، وأدوية ضغط الدم، ومضادات الحموضة، والأدوية المضادة للنوبات، وأدوية الكوليسترول، وينصح الأطباء بعدم تناول الكالسيوم في الوقت نفسه مع المكملات الغنية بالحديد أو المغنيسيوم لأن الجسم قد لا يمتصها.

-المغنيسيوم

يساعد المغنيسيوم على تنظيم وظيفة الأعصاب والتحكم في ضغط الدم وبناء العظام بالمشاركة مع الكالسيوم، لذلك يفضل تناوله في الليل لأنه يعزز النوم الصحي، وقد يساعد في تخفيف آلام الساق في فترة المساء لدى الأشخاص الذين يعانون من هذه المشكلة.

إلى ذلك نصح الأطباء بعدم الجمع بين فيتامينات ومعادن بعينها لضمان استفادة الجسم عند تناولها وهي:

• الزنك والنحاس: كلاهما معدن أساسي، إلا أنهما يتنافسان على الامتصاص، ويمكن أن يتداخل تناول جرعات عالية من الزنك مع امتصاص النحاس، لذلك يُنصح عموماً بتناولها في أوقات مختلفة من اليوم، على سبيل المثال يؤخذ الزنك في الصباح بينما يتم تناول النحاس في فترة ما بعد الظهر أو في المساء.

• الحديد والكالسيوم: يمكن أن يتداخل الكالسيوم مع امتصاص الحديد.