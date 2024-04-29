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الرئيس الأسد يوجه بزيادة قيمة هدية 6 أيار لذوي الشهداء والجرحى والمفقودين

في إطار الدعم المتواصل والرعاية المستمرة التي يوليها السيد الرئيس الفريق بشار الأسد لذوي الشهداء والجرحى والمفقودين، وجّه سيادته بزيادة قيمة الهدية النقدية السنوية (هدية 6 أيار) التي توزع على ذوي الشهداء والجرحى والمفقودين بمقدار ستة أضعاف ما كانت عليه .
وأوضحت وزارة الدفاع في منشور عبر صفحتها على الفيسبوك أن قيمة (هدية 6 أيار) أصبحت كما يلي :
_ ذوو الشهداء والمفقودين وجرحى العجز الكلي: ثلاثمئة ألف ليرة سورية.
_ جرحى العجز الجزئي من 40 وحتى 79 بالمئة مئتا ألف ليرة سورية.
وأشارت الوزارة الى أنه سيتم صرف الهدية النقدية عن طريق الحسابات الجارية أو المؤسسة السورية للبريد.

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