منتجات شركة حمص لتصنيع العنب تصل إلى دول أوروبا.. والشركة في حالة استنفار لاستقبال موسم العنب

تشرين – محمد زكريا:

تستعد شركة حمص لتصنيع العنب لاستقبال موسم العنب لهذا العام من خلال تحضير وتجهيز وصيانة الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج لتكون في حالة فنية مثلى، حيث من المتوقع أن تستلم الشركة بحدود 5 آلاف طن من العنب المحلي. وحسب التقرير الصادر عن الشركة، فإن آلات المعمل خضعت خلال الأشهر الماضية إلى برنامج صيانة شامل وأصبحت جاهزة فنياً 100 %، ولفت التقرير إلى أن الشركة وسّعت من منتجاتها وأدخلت إليها خط إنتاج خاص بالمثلجات.

مدير التخطيط في الشركة المهندسة رنا الدالي، بينت أن خط الإنتاج الجديد الخاص بالمثلجات من “قوالب وحبيبات ومكعبات”، سيبدأ في الإنتاج مع بداية الشهر القادم، على أن يكون في الأسواق المحلية بأسعار منافسة وجودة عالية، وأوضحت الدالي لـ(تشرين)، عبر الاتصال الهاتفي معها، أنه تم تصدير ما يقارب 10 أطنان من منتجات الشركة إلى ألمانيا خلال الأشهر الماضية، حيث إن منتجات الشركة تخضع للمواصفة المطلوبة، و الشركة في حالة استعداد تام لتلبية طلبات التصدير، ولاسيما أن منتجاتها أصبحت تتمتع بجودة عالية وسعر أرخص من الماركات المنافسة، مبينة أن الأرباح التي حققتها الشركة خلال العام الفائت بلغت 10.922 مليارات ليرة، ناتجة عن بيع 920 طناً من جميع منتجات الشركة، وذلك عن طريق قنوات التوزيع للقطاع العام والموزعين المعتمدين في المحافظات، مشيرةً إلى أنه تم تسديد أكثر من 8 مليارات من أصل 10 مليارات قيمة الثمن الكلي للكميات المستلمة من العنب العصيري المسلّم للشركة من الفلاحين والجمعيات الفلاحية والبالغة 4148 طناً خلال الموسم الماضي، في حين يتم تسديد المبلغ المتبقي السيولة المتوفرة في الشركة ومن خلال أيضاً المبيعات الشهرية للشركة.

فيما بلغت أرباح الشركة خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 762 مليون ليرة، ناتجة عن بيع 210 أطنان من منتجات الشركة، بنسبة تنفيذ وصلت إلى نحو 62 % عن طريق قنوات التوزيع للقطاع العام عبر (السورية للتجارة) والمؤسسة الاجتماعية العسكرية، إضافة إلى الموزعين المعتمدين في المحافظات، وعبر منافذ بيع الصالات التابعة لوزارة الصناعة، وألمحت الدالي إلى وجود بعض الصعوبات التي تعترض سير العمل، تتمثل في عدم استقرار مستلزمات الإنتاج، وقلة اليد العاملة من الذكور واليد الخبيرة، والصعوبة الأكبر في تأمين المحروقات لاستمرار العملية الإنتاجية .

يشار إلى أنه تمت الموافقة من قبل الجهات الوصائية على إقامة خط كهرباء معفى من التقنين، وهو مدرج ضمن الخطة الاستثمارية للشركة لهذا العام.