خلال افتتاح مؤتمر بغداد الرابع للمياه.. مخلوف: التعاون المائي لم يعد خياراً بل أصبح ضرورة

تشرين

أكد وزير الموارد المائية المهندس حسين مخلوف في كلمة له خلال افتتاح مؤتمر بغداد الرابع للمياه اليوم أن التعاون في مجال قضايا المياه لم يعد خياراً بل أصبح ضرورة في ظل الترابط بين القضايا المتعلقة بالمياه وجميع التحديات التي نواجهها.

ودعا الوزير مخلوف البلدان للعمل معاً على توفير المياه بطريقة مستدامة بأقل التكاليف الممكنة مع تلبية احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية تماشياً مع النمو السكاني المطرد والتنمية الشاملة، ليتسنى لنا بلوغ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 من خلال تضافر الجهود والتعاون على تقليص فجوة التمويل والاستثمار في مجال المياه.

وأضاف أن الجمهورية العربية السورية تثمن عالياً التعاون في مجال المياه بما ينسجم مع القانون الدولي لحفظ الحقوق المائية وتحقيق الأمن المائي، وتشجع كافة أشكال التكافل والعمل المشترك لما فيه خير ورفاه الشعوب.

وتطرق الوزير مخلوف إلى الآثار السلبية للعقوبات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري، والتي أعاقت إمكانية إعادة إعمار قطاع المياه في البلاد، بالإضافة إلى كارثة الزلزال التي شهدتها سورية العام الماضي، مؤكداً على ضرورة رفع الحصار اللاشرعي الجائر عن الشعب السوري.

كما أكد وزير الموارد المائية على الالتزام بالاتفاقيات المائية الدولية مع دول الجوار والسعي للحصول على الحصص العادلة والمنصفة من مياه الأنهار الدولية بشكل دائم لتحاشي الآثار السلبية على الزراعة والتنمية والبيئة والصحة نتيجة انخفاض الغزارة.