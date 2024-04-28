صحون البيض تتكدس على الطرقات.. والسبب وفرة الإنتاج مع توقع زيادته

دمشق – دانيه الدوس:

من يسمع صرخات مربي الدواجن قبل فترة وجيزة عن الخسائر التي لحقت بهم، يتوقع أن يرتفع سعر صحن البيض إلى 100 ألف ليرة بعد أن وصل إلى 65 ألف ليرة منذ أشهر، لكن ما نجده اليوم ليس فقط صحون من البيض المكدسة أينما ذهبت، وإنما ترى “سطولاً” مملوءة بالبيض المعبأ فوق بعضه البعض من دون أي حماية له من التكسير منتشر بكثرة على الطرقات للبيع، وليصل سعر صحن البيض عند البعض إلى 20 ألف ليرة، ويمكن أن يصل إلى 40 ألف ليرة حسب وزنه، هذا الانتشار الكبير الذي أبهج المواطنين الذين لم يتذوق بعضهم البيض منذ فترة بعد اتخاذهم سياسة التقشف ووضع البيض في قائمة الكماليات المنسية للاستعاضة عنه بمواد غذائية أقل سعراً.

الوفرة من جراء الإعفاء الضريبي

عضو لجنة الدواجن في غرفة زراعة دمشق وريفها مازن مارديني أكد أن أغلب البيض المنتشر في الشوارع حالياً هو بيض باكوري صغير الحجم وهذا ليس لديه سوق قوي في بلدنا، لكنه دليل على وفرة الإنتاج القادم، مشيراً إلى أن سبب الوفرة في إنتاج البيض حالياً يعود إلى الإجراءات التي قامت بها وزارة الزراعة من جراء الإعفاء المالي لقطاع الدواجن من الضريبة المالية مدى الحياة، ومعاملة الدواجن غير المرخصة معاملة المرخصة من حيث الدعم، ما ساهم في حصول وفرة في إنتاج الدواجن، حيث زاد عدد المنشآت العاملة في قطاع الدواجن وعادت أكثر من 25 % من المزارع المتوقفة للعمل من جديد.

مارديني: أغلب البيض المنتشر في الشوارع حالياً هو بيض باكوري وهو دليل على وفرة الإنتاج القادم

واستبعد مارديني أن يكون البيض المنتشر في الأسواق مهرباً، فنحن إلى اليوم يعد سعر البيض لدينا الأقل بالمقارنة مع دول الجوار، مشيراً الى أن سعر البيض موضوع عرض وطلب، فلا أحد يضمن الربح أو الخسارة دوماً، ففي الفترة الماضية كانت أسعار البيض مرتفعة، أما هذا الشهر فقد انخفض سعر البيض.

زيادة عدد الأفواج

مدير الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة محمد خير اللحام أكد انخفاض أسعار الصوص حالياً، حيث انخفض سعر صوص الفروج من 17 ألف ليرة إلى 13 ألف ليرة، والصوص البياض إلى 16 ألف ليرة، بينما بلغت تكلفة إنتاج كيلو الفروج حالياً 28 ألف ليرة، مشيراً الى أن إنتاج الصوص يغطي حالياً احتياج التربية الفعلية لصيصان الفروج، حيث بلغ متوسط إنتاج صيصان الفروج من بداية العام الحالي إلى اليوم أكثر من 18 مليون صوص فروج، ما يسهم في تخفيض تكلفة الإنتاج على المربين، وبالتالي ينعكس على انخفاض سعر الفروج عند التسويق.

بعد الإعفاء الضريبي وبعض الإجراءات عادت أكثر من 25 % من المزارع المتوقفة للعمل من جديد

وأرجع اللحام انخفاض أسعار بيض المائدة و لحم الفروج إلى زيادة عدد الأفواج المنتجة لبيض المائدة، ودخول أفواج الأمات بالإنتاج حديثاً، حيث يتم بيع بيض الفروج (صغير الحجم) لمدة أسبوعين تقريباً حتى يستقر حجم البيض المناسب للتفقيس، إضافة الى دخول أفواج دجاج بيض المائدة بالإنتاج حديثاً (نتيجة زيادة حجم التربية بازدياد المداجن المستثمرة، ناهيك بزيادة المدة الإنتاجية من خلال تربية أفواج الدجاج البياض لأكثر من 18 شهر، إضافة لوجود أسباب غير مباشرة لهذا الانخفاض منها انخفاض القوة الشرائية للمواطن، وانخفاض أسعار المواد العلفية أدى إلى انخفاض تكلفة الإنتاج، وبدء الصوم لدى بعض الطوائف في القطر، وتحسن الحالة الصحية والإنتاجية للقطعان.

اللحام: بلغ إنتاج صيصان الفروج من بداية العام الحالي إلى اليوم أكثر من 18 مليون صوص فروج

وأشار اللحام إلى أن أكثر من 50% من المداجن خرجت من الخدمة تدريجياً منذ بدء الأزمة، حتى بلغت أعداد المداجن العاملة في نهاية عام 2022 نحو /4032/ منشأة من أصل /9279/ منشأة مرخصة، بينما عادت المنشآت للعمل بعد مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها وزارة الزراعة حيث بلغ عدد المداجن العاملة حالياً من صوص الفروج 4201، وعدد المنشآت من الصوص البياض 817.

يبلغ عدد المداجن العاملة حالياً من صوص الفروج 4201، ومن الصوص البياض 817

وعن الإجراءات التي قامت بها وزارة الزراعة لعودة المربين لعجلة الإنتاج، أكد اللحام قيام الوزارة بتشجيع الفلاحين لزراعة مادة الذرة الصفراء العلفية، على أن يتم تسليمها للمؤسسة العامة للأعلاف بأسعار مجزية لتأمينها لقطاع الثروة الحيوانية، والتي تدخل بشكل رئيسي في تغذية الدواجن، وبالتالي تخفيف فاتورة الاستيراد وفاتورة التكلفة على المربين، ولاسيما أن عامل التغذية يشكل 70-75 % من تكلفة الإنتاج، ثانياً صدور القرار رقم 115/ت لعام 2023 المتضمن إعادة ترخيص المداجن التي تم إلغاء ترخيصها وفق شروط معينة، كما أصدرت الوزارة القرار رقم 109/ت لعام 2023 القاضي باستثمار المداجن (المرخصة وغير المرخصة) وفق وثيقة استثمار وتربية يستفيد من خلالها المربون من المواد المدعومة (محروقاتٍ – أعلافاً) حيث كان لهذا القرار أثر كبير في زيادة حجم التربية للدجاج البياض الذي ظهرت نتائجه حالياً بدخول تلك الأفواج في الإنتاج، كما ازداد إنتاج الفروج بما لا يقل عن 20 ألف طن لحم فروج، حيث ازدادت أعداد المنشآت العاملة (فروج – بياض).