وزير الصناعة يؤكد على أهمية إحداث مراكز تابعة لهيئة المواصفات والمقاييس في المحافظات

دمشق– ماجد مخيبر:

عقد مجلس إدارة هيئة المواصفات والمقاييس اجتماعاً برئاسة وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار وحضور ممثلي الجهات المعنية من اتحادي غرف الصناعة والتجارة السورية، والإدارة العامة للجمارك، ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

جوخدار أكد على الدور الهام للهيئة في ضبط المقاييس وفق المعايير العالمية لتسهيل حركة التبادل التجاري، كما شدد على ضرورة وضع آلية لاستلام العينات المطلوب تحليلها بشكل يحقق مرونة وشفافية ويضمن سهولة الإجراءات أمام الصناعيين والتجار.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة أهمية إحداث مراكز في المحافظات تابعة لهيئة المواصفات والمقاييس لتسهيل وتبسيط الإجراءات، والعمل على زيادة إيرادات الهيئة وفق أسس وضوابط قانونية، وتحفيز الشركات الحاصلة على شهادات المطابقة.

وتم خلال الاجتماع عرض تقرير يتضمن الخطة السنوية للهيئة لعام 2024، وبلغ عدد مشاريع المواصفات المقرر اعتمادها حوالي /138/ مشروع مواصفة، موزعة على /29/ مواصفة للقطاع الهندسي و/30/ مواصفة للقطاع الغذائي و/32/ مواصفة مقاييس و/29/ مواصفة للقطاع الكيميائي و/13/ مواصفة للقطاع النسيجي و/5/ مواصفات جودة، تم خلال الربع الأول من العام الحالي اعتماد /8/ مواصفات كيميائية، وعدد من مشاريع المواصفات التي هي في مرحلة التعميم على الموقع الإلكتروني والبالغة /27/ مشروع.

وفي مجال الجودة بلغ عدد شهادات المطابقة الصادرة /24/ شهادة تم منح/14/ منها للبنان و/2/ لليمن.

وتجدر الإشارة إلى انضمام هيئة المواصفات والمقاييس السورية للجهاز العربي للاعتماد (أراك ARAC) وتم توقيع مذكرة تفاهم معه، إضافةً إلى حصول الجمهورية العربية السورية على تمويل من صندوق الدعم الائتماني للدستور الغذائي لمشروع “تعزيز برنامج الدستور الغذائي الوطني” لدعم نقطة ارتباط هيئة دستور الغذاء الوطنية وأنشطتها.