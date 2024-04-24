أجواء ربيعية حارة بشكل عام والحرارة أعلى من معدلاتها

تشرين:

توالي درجات الحرارة ارتفاعها بشكل ملحوظ لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 5 – 8 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة مع تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي سطحي مترافق بامتداد مرتفع جوي شبه مداري في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية اليوم أن يكون الجو ربيعياً حاراً وصحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والبادية.

الرياح متقلبة إلى شمالية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.