آخر الأخبارحالة الطقس

أجواء ربيعية حارة بشكل عام والحرارة أعلى من معدلاتها

تشرين:

توالي درجات الحرارة ارتفاعها بشكل ملحوظ لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 5 – 8 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة مع تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي سطحي مترافق بامتداد مرتفع جوي شبه مداري في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية اليوم أن يكون الجو ربيعياً حاراً وصحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والبادية.

الرياح متقلبة إلى شمالية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار

كل شيء في بدايته صعب.. الفوترة الإلكترونية في سورية تعتمد على أنظمة متطورة وآمنة

آخر الأخبار

الاستثمار في القطاع الصناعي توجيه دفة الاقتصاد السوري نحو الاقتصاد الحقيقي.. وتعديل…

آخر الأخبار

زهرة النرجس.. الشخص المعجب بنفسه إلى حد الغرور

آخر الأخبار

منصة الغابات تحذر من ارتفاع مخاطر الحرائق لغابات شمال غرب سورية اليوم وغداً

آخر الأخبار