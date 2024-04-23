كرتا شباب الشرطة والصفصافة تستعدان لخوض المنافسة

طرطوس – أحمد بلال:

أوقعت القرعة التي أجريت في مقر الاتحاد العربي السوري لكرة القدم فريقي شباب الصفصافة والشرطة في المجموعتين الثالثة والرابعة وذلك لخوض منافسات التجمع المؤهل لدوري كرة شباب الأولى والذي من المقرر انطلاق منافساته في الفترة من 1 حتى 5 من شهر أيار المقبل.

شباب الصفصافة في أول ظهور له في التجمع جاء في المجموعة الثالثة التي ضمت فرق شباب شرطة حلب والسبخة. يفتتح مشواره في البطولة والذي سيخوض منافساتها على أرض ملعب حماة الصناعي بلقاء شرطة حلب ثم يواجه شباب السبخة في اللقاء الثاني.

وفي الجهة المقابلة أوقعت القرعة شباب الشرطة في ثالث ظهور له على التوالي في المجموعة الرابعة إلى جانب فرق شباب المخرم من حمص والشهباء من حلب ويلتقي شباب المخرم ثم شباب الشهباء في ختام منافسات البطولة، يذكر أنّ مباريات هذه المجموعة ستقام على أرض ملعب اللاذقية الصناعي.

مدير الكرة في نادي الشرطة غدير أسعد أكد أن الفرق المشاركة في البطولة تمتلك حظوظاً متساوية ومستويات فنية متقاربة ولكن يبقى لعامل الخبرة والحالة الجماعية للفرق والحالة البدنية العالية الدور الرئيس في حسم المواجهات المنتظرة.

بدوره أشار مدرب شباب الصفصافة رامز دكروج أن فريقه بدأ تحضيراته المكثفة للظهور بصورة جيدة في البطولة ولفت دكروج إلى أن الضغط الحاصل في روزنامة المباريات مرهق ومتعب جداً للفرق المتنافسة وأمل في المستقبل أن يكون هناك فاصل زمني جيد بين المباراة والأخرى حتى تستطيع جميع الفرق الاستعداد بالطريقة الأمثل للبطولة.