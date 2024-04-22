مؤتمر صحفي لإعلان بدء التحضير لإقامة فعاليات معرض «إكسبو سورية – معرض الصادرات السورية» خلال شهر أيلول القادم

دمشق– ماجد مخيبر:

أعلنت اللجنة المنظمة لفعاليات معرض “إكسبو سورية – معرض الصادرات السورية”، خلال مؤتمر صحفي بفندق شيراتون دمشق أنه سينطلق مطلع شهر أيلول المقبل، والذي ينظمه اتحاد غرف الصناعة السورية بالتعاون مع اتحادي غرف التجارة والزراعة ورابطة المصدرين السوريين للألبسة والنسيج والمكتب الأقليمي لاتحاد المصدرين العرب بدمشق والاتحاد العربي للصناعات الجلدية “سيلا”.

وخلال المؤتمر الصحفي، كشف رئيس اتحاد غرف الصناعة غزوان المصري أنه من المقرر دعوة نحو 2000 رجل أعمال من مختلف الدول العربية والأوروبية لزيارة المعرض وخاصة دول الجوار (العراق– لبنان– الأردن) ودول الخليج العربي واليمن ومصر وتونس وليبيا وبما يساعد في الاطلاع على المنتجات السورية التصديرية ومن مختلف القطاعات المشاركة، إضافة إلى المساعدة في التعريف بالمنتجات السورية والمزايا المختلفة التي تتمتع وتشتهر بها.

كما بين المصري أن معرض إكسبوا هو فرصة استثنائية لعرض الميزات التصديرية التي تمتلكها المنتجات السورية، وتالياً تقديمها بالشكل الأمثل للزوار خاصة وأن سورية اشتهرت بمنتجاتها المتميزة في العالم كالمنسوجات والحلويات والسلع الزراعية والغذائية والحرفية، وعلى أمل أن تنهض الصناعة السورية من خلال هذا المعرض الذي ضم موتكس وخان الحرير كلها تحت مسمى واحد “إكسبو سورية”، مبيناً أننا نعمل بالتشاركية مع الحكومة على تذليل كافة العقبات التي تواجهنا.

وأكد المصري على العمل بروح الفريق الواحد كاتحادات وغرف صناعة وتجارة وزراعة إلى جانب المشاركة الفعالة من الجهات الحكومية المعنية والمؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية وهيئة تنمية ودعم الصادرات، مؤكداً أن التوجيه الحكومي الداعم لهذه الفعالية سيمكن من تقديم هذا المعرض المهم والمعبر عن تعافي الصناعة السورية ومواكبة التطورات العالمية في عالم الصناعة.

مدير المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية حليم الأخرس أوضح أن المعرض هو الأول من نوعه من حيث المساحات وعدد المشاركين والتنظيم وسيقام على أرض مدينة المعارض وهو حدث هام جداً بتاريخ صناعة المعارض في سورية نظراً لتوجهه للصادرات السورية، وهو أول تعاون بهذا الحجم بين الاتحادات الاقتصادية السورية، ومؤسسة المعارض، مشيراً إلى أن المؤسسة اتجهت إلى دعم وتنظيم المعارض التخصصية.

رئيس اتحاد غرف التجارة أبو الهدى اللحام بين في تصريح لـ”تشرين” أن المنتجات السورية يوجد عليها طلب كبير، وهي تصل إلى ما يزيد على 100 دولة حول العالم نتيجة سمعتها وجودتها الجيدة، ومعرض إكسبو سورية سوف يساهم في إعادة المنتج السوري إلى الصدارة، ولكن بالمقابل علينا أن نسهل كافة الإجراءات، واليوم أمامنا فرصة كبيرة لإعادة المنتجات السورية للصدارة من خلال الجودة والمنافسة والتسويق الجيد وبالتالي المحافظة على الأسواق الخارجية التي نتواصل معها.

رئيس اتحاد غرف الزراعة السورية محمد كشتو أكد خلال المؤتمر الصحفي أن اكسبو سورية يشكل فرصة مهمة أمام جميع القطاعات ومنتجاتها وخاصة المنتج الزراعي السوري الغني والمنوع، في فتح المزيد من الآفاق أمامه عبر تعزيز وجوده في مختلف الأسواق المستهدفة في العملية التصديرية والعمل على استعادة ما تم خسارته من أسواق خلال فترة الحرب الظالمة على سورية، وأن ما يميز معرض اكسبو سورية اليوم هو التعاون الواضح بين جميع الاتحادات والتكامل بين جميع القطاعات للوصول إلى معرض يليق بالمنتجات السورية وسمعتها الطبية .

مدير هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات ثائر فياض أشار إلى أن اكسبو سورية يعتبر منصة لتلاقي رجال الأعمال من جميع الدول العربية والأجنبية في سورية وهو يشكل فرصة مهمة لتسويق المنتجات ومن كافة القطاعات، والأهم هو توقيع عقود تصديرية، مشيراً إلى أن الهيئة سوف تكون داعم للصناعين والتجار ضمن الإمكانيات المتاحة.

رئيس القطاع الغذائي في غرفة صناعة دمشق وريفها طلال قلعجي أكد على أهمية انعقاد هذا المؤتمر في سورية مشيراً إلى أن مشاركة شركات القطاع الغذائي بالمعارض الدولية يكلف مئات الملايين لذلك أردنا أن نقيم هذا المعرض في دمشق، واليوم لن يكتمل التعافي الاقتصادي إلا بالترويج الخارجي للمنتجات السورية وهنا يأتي دور “إكسبو سورية” ليكون منصة للتعريف بالمنتجات السورية التصديرية وبما ينعكس على تنمية الإنتاج وتوسيعه وتمكينه، إلى جانب تأمين الفائدة للاقتصاد الوطني باعتبار التصدير أحد أهم روافد الاقتصاد.

عامر حموي نائب رئيس اتحاد غرف التجارة أوضح أن هذا الحدث الاقتصادي الكبير سيشكل فرصة لإعادة الألق والحضور التجاري السوري في الأسواق الخارجية والسمعة الطيبة التي اشتهرت بها سورية، حيث كانت غرف التجارة السورية سفيراً للمنتجات السورية على مدى عشرات السنوات.

سيشارك في المعرض مئات الشركات السورية العاملة في القطاعات النسيجية والغذائية والكيميائية والهندسية والزراعية، إلى جانب قطاع صناعة الأحذية والجلديات “سيلا”، وحضور مميز لنباتات الزينة نظراً لوجود أسواق مهمة لها في الخليج وخاصة السعودية، ويقام المعرض على مساحة 50 ألف متر مربع وبذلك سيكون الأكبر من نوعه من حيث الحجم على مستوى المنطقة ومن المقرر دعوة نحو 2000 رجل أعمال من مختلف الدول العربية والأوربية، بما يساعد بالاطلاع على المنتجات السورية التصديرية في مختلف القطاعات المشاركة والمساعدة في التعريف بهذه المنتجات والمزايا المختلفة التي تتمتع وتشتهر بها.

ومن المقرر أن يشهد المعرض إقامة العديد من الفعاليات خلال فترة الترويج له داخل وخارج البلد من بينها تقديم عروض للأزياء، وفعاليات مميزة خلال فترة انعقاد المعرض من بينها إقامة شارع للتذوق وأنشطة ثقافية وترفيهية يتم الإعلان عنها لاحقاً، إلى جانب تنظيم مجموعة من ورش العمل التخصصية التي تنسجم مع القطاعات المشاركة.