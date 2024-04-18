منها 2360 عملية جراحية.. أكثر من 150 ألف خدمة طبية وفّرتها مشافي درعا في ثلاثة أشهر

درعا – عمار الصبح:

قدمت المشافي العامة التابعة لمديرية صحة درعا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري أكثر من 150 ألف خدمة طبية، ما يظهر ارتفاعاً في الخط البياني للخدمات المقدمة خصوصاً مع عمليات إعادة التأهيل للعديد من أقسام المشافي ووضعها حيز العمل مجدداً بعد أن كانت خارج الخدمة.

وأوضح مدير صحة درعا الدكتور بسام السويدان أنّ مجموع الخدمات المقدمة في المشافي خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ 150958خدمة، حيث بلغ عدد المقبولين في الأقسام المختلفة التابعة لهذه المشافي 6981 مريضاً، وبلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية 10194، ومراجعي الإسعاف 37188 مريضاً.

وأشار السويدان إلى أنّ عدد العمليات الجراحية التي أجرتها الكوادر الطبية بلغ 2360 عملية جراحية، أما المرضى المقبولون في أقسام العناية المشددة فبلغ 92 مريضاً، فيما وصل عدد الولادات الطبيعية التي أجريت في المشافي إلى 791 حالة ولادة، وبلغت حالات الولادات القيصرية 536 حالة، كاشفاً عن إجراء 2493 جلسة غسيل كلية، و446 جلسة معالجة فيزيائية.

وبيّن مدير الصحة أنّ المشافي الحكومية في المحافظة وفرت 58463 تحليلاً مخبرياً، و24265 صورة أشعة و3960 صورة إيكو، فيما بلغ عدد خدمات الطبقي المحوري المقدمة 1868خدمة، أما صور الماموغراف فوصلت إلى 222 صورة، وتم إجراء 618 تخطيط قلب، فيما بلغ عدد الخدمات الأخرى 7985 خدمة.

وكانت المديرية أجرت عمليات إعادة تأهيل وصيانة للعديد من المشافي في المحافظة، حيث وضعت وبالتعاون مع المجتمع المحلي مشفى الحراك الوطني حيز الاستثمار جزئياً بعد أن كان خرج عن الخدمة منذ عام 2016، حيث تعمل فيه حالياً أقسام الإسعاف والمخبر وبعض العيادات، كذلك جرى تأهيل مشفى نوى بالكامل وقسمين في كل من مشفى طفس ومشفى بصرى مع تركيب محطة تحلية للأخير لصالح غسيل الكلية، وتأهيل مشفى جاسم بالتعاون مع المجتمع المحلي مع تنفيذ ترميم جزئي لقسم التوليد بمشفى إزرع.