معرض «إبداع» الأوّل من نوعه في جامعة طرطوس احتفاءً بيوم الطّالب العربي السّوري

طرطوس – نورما الشّيباني:

يستمر الاحتفال في الذّكرى الرّابعة والسّبعين ليوم الطّالب العربي السّوري في جامعة طرطوس، حيث أقام فرع اتحاد طلبة طرطوس وللمرّة الأولى معرض إبداع للأعمال اليدويّة والّلوحات الفنيّة في كليّة طب الأسنان، وسط حضور ومشاركة طلابيّة مميّزة من كل كليّات ومعاهد جامعة طرطوس و المستمر حتى نهاية الأسبوع القادم .

“تشرين” التقت عضو قيادة اتّحاد الطّلبة بتول أحمد، الّتي أكّدت أن المعرض يهدف إلى إبراز المواهب الموجودة لدى الطّلاب، وتقديم إنتاجهم و أعمالهم اليدويّة من الإكسسوارات ومواد التّجميل والرّسوم والفنون الجميلة، إضافةً إلى مسابقات ثقافيّة و عرض أفلام في مختلف الكليّات، و إقامة أصبوحة شعريّة، وفي ختام الاحتفالات هناك تكريم للطّلاب الأوائل في مختلف الكليّات .

وأكدت الطّالبة روان غريب كليّة – صيدلة سنة خامسة أنها شاركت في المعرض بمشروعها المتمثّل في تركيب موادّ التّجميل والصّيدلة بمواد طبيعيّة وبنسب مدروسة، بعيداً عن الغايات التّجاريّة الموجودة في الأسواق، وقد حظي المشروع بالدّعم من الاتّحاد وهيئة دعم المشروعات الصّغيرة والمتوسّطة وتمنّت الطّالبة استمرار الفعاليّات طوال أيام العام الدّراسي .

وتحدثت الطالبة لبنى سعود – كليّة اقتصاد عن مشروعها الصّغير في صناعة الإكسسوارات اليدويّة بجميع أشكالها، و مشاركتها في معرض إبداع كانت بدعم من الاتحاد لمشروعها .

بدوره رئيس فرع اتّحاد الطّلبة في طرطوس مصطفى الخطيب، لفتَ إلى أنّ معرض إبداع هو معرض من مواهب الزّملاء الطّلاب الّتي تمّ اختيارها وفق المنصّة الإلكترونيّة “صلة” بعد تسجيل الطّلّاب إلكترونيّاً بها والتّواصل معهم من قبل الاتّحاد، وتمّ توجيه كلّ موهبة إلى ما ترغب به .

ومعرض إبداع هو معرض للأعمال اليدويّة والفنيّة للزّملاء الطّلّاب، ويعدّ الأوّل من نوعه في طرطوس على مستوى جامعة طرطوس، وهو يعطي مساحة إبداعيّة للطّلّاب ويسلط الضّوء على أعمالهم ومنتجاتهم .

ونوّه الخطيب بأنه تمت إقامة فعالية فنيّة إلى جانب المعرض، حيث تمّ تشكيل فرقة موسيقيّة على مستوى فرع الاتّحاد ومن جميع الكليّات من المواهب الموجودة ضمنها، إضافةً إلى فقرات مسرحيّة، و تقديم المواهب الشّعرية، وقد لاقت الفعاليّة صدىً كبيراً في الوسط الطّلّابي، و أشار إلى أنّ الفعالية الفنية ستقام يوم الأحد القادم أيضاً بناءً على مطلب الزّملاء الطّلّاب.