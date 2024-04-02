بعد توقف أكثر من عام.. «دواجن اللاذقية» تستقبل دفعة صيصان جديدة

اللاذقية – آلاء هشام عقدة:

بيّنت مديرة منشأة الدواجن في اللاذقية المهندسة خلود بكري أنه بعد توقف لأكثر من عام، تم استقبال 34 ألف صوص من منشأة دواجن حمص، وذلك تنفيذاً للخطة الإنتاجية لهذا العام.

وأوضحت بكري لـ”تشرين”، وجود حوالى 40 ألف فرخة بيّاضة بقسم البياض الآلي (تربيه داخل أقفاص)

و16 ألف فرخة بيّاضة في بداية الإنتاج في قسم البياض السرحي (تربية أرضية)، بالإضافة إلى 8 آلاف في قطيع رعاية البياض السرحي، موضحة أنّ إنتاج المنشأة اليومي من البيض يبلغ 36 ألف بيضة، فيما بلغ الإنتاج منذ بداية العام لغاية تاريخه أكثر من 2.6 مليون بيضة.