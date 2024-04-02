بمشاركة سفراء وقناصل دول العالم الاسلامي.. تتارستان تقيم إفطاراً جماعياً لأكثر من 12 ألف شخص

تشرين:

أقيم في تتارستان الروسية أكبر إفطار جماعي على مستوى الجمهورية الاتحادية بمشاركة سفراء وقناصل دول العالم الإسلامي، حيث جمع الإفطار الذي عُقد في مدينة قازان يوم 29 آذار، أكثر من 12 ألف شخص، من بينهم ممثلون عن فلسطين والسعودية وتركيا وقطر والكويت والبحرين والإمارات العربية المتحدة وغيرها من دول العالم الإسلامي.

وأظهرت هذه الفعالية أنّ مدينة قازان أصبحت واحدة من أهم المراكز الإسلامية في روسيا، ولها دور خاص في مجال تطوير علاقات الاتحاد الروسي مع العالم الإسلامي.

وأشار بيان صحفي صادر عن المنتدى الإسلامي أنه من الممتع أن يتم تنظيم الإفطار الجماعي الذي يشارك فيه الآلاف من مسلمي جمهورية تتارستان والضيوف الكرام سنوياً، وهذا العام حصل الحدث على مكانة دولية، حيث انعقد تحت رعاية مجموعة الرؤية الإستراتيجية «روسيا – العالم الإسلامي».

حضر الإفطار سفراء وقناصل الدول الإسلامية المتعددة وممثلو المنظمات الدولية، وتم إجراء الحدث في المركز المعارض «قازان – أكسبو»، حيث تقام تقليدياً الأحداث الدولية الكبرى.

وتمثل الهدية التذكارية للمشاركين في وجبة الإفطار نسخة محدثة من القرآن الكريم، وتحديداً مصحف «قازان بسماسي»، حيث تم نشر هذه الطبعة التي تحمل الاسم لأول نفسه مرة في عام 1803 من قبل دار الطباعة الآسيوية الموجودة في قازان. وقد دخلت هذه النسخة التاريخ كأول مصحف مطبوع يحظى باعتراف رجال الدين في العالم الإسلامي، حسبما أكدت الإدارة الروحية لمسلمي تتارستان، يُشار إلى أنه تم نقل المصاحف المحدثة إلى القنصليتين العامتين لجمهورية كازاخستان وجمهورية أوزبكستان في قازان.

وتضمنت أطباق الإفطار الجماعي الأطباق التقليدية: البيلاف والفواكه المجففة والحلويات الشرقية، وخلال الإفطار تم تقديم ما يقرب من 3 أطنان من اللحوم، و1.5 طن من الأرز، وأكثر من طن من الفواكه المجففة، و2 طن من الخضار، وحوالي 2 ألف لتر من العصير، و12 ألف زجاجة مياه وعصير ليمون لجميع المشاركين في الإفطار.

وفي جناح مركز المعارض، استمتع الضيوف بمعرض المنتجات الحلال، بالإضافة إلى نموذج ثلاثي الأبعاد المكرس لشهر رمضان.

وحسب المشاركين، فإن تنظيم الإفطار كان عالي المستوى، وأصبحت هذه الفعالية مرحلةً مهمةً في التحضير لأحد الأحداث الرئيسة التي تجري هذا العام في روسيا؛ حيث في شهر آيار، ستستضيف قازان المنتدى الاقتصادي الدولي الخامس عشر «روسيا – العالم الإسلامي: منتدى قازان»، وهو أكبر حدث في الاتحاد الروسي يجري بمشاركة وفود من دول منظمة التعاون الإسلامي (OIC)K ومن المخطط أن يشارك في المنتدى رجال الدين، و يتم إيلاء بالغ الاهتمام لتطوير صناعة الحلال والتمويل الإسلامي.