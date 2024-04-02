وضع خط إنتاج مخبز جاسم في الخدمة بعد انتهاء أعمال التركيب

درعا – وليد الزعبي:

تم الانتهاء من تركيب خط إنتاج حديث في مخبز مدينة جاسم بالريف الشمالي من محافظة درعا.

وأكد المهندس حميدي الخليل أنّ أعمال تحديث الخط تأتي ضمن خطة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالتنسيق مع محافظة درعا، وبإشراف المؤسسة العامة للمخابز لتحسين واقع إنتاج رغيف الخبز وتقديمه للمواطنين وفقاً للمواصفات المعتمدة، وذلك بعد أن أصبح الخط القديم متهالكاً كثير الأعطال ويحتاج إلى كلف إصلاح باهظة، ولا يلبي حاجة العمل والجودة المطلوبة بالإنتاج.

وبيّن الخليل أنّ التجربة الأولية للخط، التي قام بها فرع المخابز في درعا، كانت ناجحة، والعمل يجري وفق المعايير المطلوبة، علماً أن الطاقة الإنتاجية للخط الحديث تصل إلى ١٢ طن دقيق في اليوم، وهو يغطي جميع احتياجات مدينة جاسم إلى مادة الخبز التمويني وبالجودة التي تلبي رغبة المستهلكين.

وأضاف الخليل: إنّ شهر نيسان الحالي سيشهد أيضاً افتتاح خط إنتاج حديث في مخبز مدينة داعل، كما سيتم التدخل الفني المباشر في كل من مخبزي المزيريب وجباب العاملين بنظام الإشراف، لافتاً إلى الدور الكبير والمهم للمجتمع المحلي، حيث ساهم في بناء مخبز كامل مع تقديم خط إنتاج في بلدة كفر شمس بتكلفة قاربت المليار ليرة، وفور الانتهاء منه سيوضع بالخدمة، كما تم إيصال خط معفى من التقنين لمخبز جاسم الآلي على نفقة المجتمع المحلي، وتعمير مولدة في مخبز نوى إلى جانب إصلاح الجرار الناقل للمياه بالمدينة نفسها، كذلك لم يتوانَ المجتمع المحلي عن التبرع لعمال المخابز في مختلف أرجاء المحافظة خلال شهر رمضان المبارك بمبالغ مالية فاقت ٥٦ مليون ليرة، إلى جانب تقديم وجبات الإفطار للعمال وهم على رأس عملهم.

وأثنى الخليل على جهود عمال المخابز المستمرة لجهة تنفيذ عمليات الصيانة والتنظيف والرش الوقائي الدوري والمتابعة المستمرة لخطوط الإنتاج، بهدف رفع الجاهزية وتلافي أي أعطال قد تحدث، وتالياً تلبية حاجة المواطنين بمخصصاتهم وفق المواصفات الوزارية المعتمدة، مبيناً أنه كان قد تمّ خلال العام الفائت تركيب خطط إنتاج جديد في كل من مخبزي بصرى الشام وإزرع وخطين في مخبز نوى وخط في كل من مخابز خربة غزالة والصنمين وإنخل والشجرة، إضافة للأعمال المدنية في كل منها، وكذلك التدخل الفني المباشر من المؤسسة السورية للمخابز في كل من مخابز الطيبة وتسيل ودرعا الأول، وهو ما لاقى استحسان المواطنين كثيراً، لكونه انعكس إيجاباً على جودة إنتاج الرغيف.