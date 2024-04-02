ثلاثة مليارات لأعمال صيانة الطرق المركزية في دير الزور

دير الزور – مالك الجاسم:

يتابع فرع المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في دير الزور أعمال الصيانة لعدد من الطرق. وخلال حديثه لـ”تشرين” أكد مدير الفرع المهندس عبد الكريم الخضر أن العمل ينصب لمتابعة تنفيذ الصيانات لمحاور شبكة الطرق المركزية في المحافظة وفق الأولويات والاحتياجات الضرورية، حيث تقدر قيمة الأعمال التي ستنجز خلال هذا العام بـ 3 مليارات و 13 مليون ليرة. أما فيما يخص طريق دير الزور – البوكمال، فهو ضمن اهتمامات الوزارة والمؤسسة، وقد أنجزت كل الدراسات لهذا الطريق.

وأضاف الخضر: إن الأعمال التي ستنفذ هي صيانة طريق دير الزور – الميادين القديم، وصيانة طريق الميادين – البوكمال من جهة تحويلة الميادين، وصيانة طريق الميادين – البوكمال من دوار الطيبة وحتى الصالحية، وصيانة طريق الميادين – البوكمال من الصالحية وحتى السكرية، وصيانة طريق الميادين – البوكمال من السويعية وحتى الحدود العراقية، إضافة إلى تأهيل العبارة الصندوقية على طريق دير الزور – البوكمال في بلدة الهري.

ولفت إلى أن هناك أعمالاً أخرى أدرجت خلال هذا العام، منها صيانة طريق دير الزور – الرقة منطقة الشامية، وصيانة طريق دير الزور – الرقة على مدخل مدينة دير الزور موقع البغيلية وصيانة الطرق المركزية ضمن المناطق الآمنة من الريف الشمالي باتجاه الحسكة وصيانة طريق دير الزور – تدمر، ويضاف إلى هذه الأعمال صيانة التصريف المطري على الطرق المركزية في المحافظة، وأعمال نظافة كاملة.