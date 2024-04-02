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أجواء ربيعية حارة نسبياً بشكل عام وسديمية في المناطق الشرقية والبادية

تشرين:
تستمر درجات الحرارة بالارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 3- 6 درجات مئوية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي يمتد في طبقات الجو كافة.
وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها اليوم أن يكون الجو ربيعياً حاراً نسبياً وصحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة أحياناً، وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية.
الرياح غربية إلى شمالية بين الخفيفة والمعتدلة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
غداً… توالي درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 4 – 7 درجات مئوية، ويكون الجو ربيعياً حاراً نسبياً وصحواً بشكل عام وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية.

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