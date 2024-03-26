آخر الأخبارسياسة

سورية وروسيا توقعان مذكرة تفاهم بمجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية

وقعت سورية وروسيا اليوم مذكرة تفاهم بين هيئة الطاقة الذرية السورية وشركة “روساتوم” الروسية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، وذلك ضمن منتدى “آتوم إكسبو 2024” المنعقد في مدينة سوتشي.
وقال مدير هيئة الطاقة الذرية إبراهيم عثمان في تصريح: “بناء على اتفاقية التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية الموقعة بين سورية وروسيا، وعلى مذكرة التفاهم حول التطبيقات السلمية في المجالات غير الطاقوية، تم وضع خطة تنفيذية لهذا الاتفاق تشمل توريد بعض النظائر المشعة ذات الاستخدامات الطبية إلى سورية وبعض النظائر المستخدمة في الاختبارات اللا إتلافية التي يتم إجراؤها لأنابيب النفط وخزانات الوقود والطائرات.
وأضاف عثمان: كما تم الاتفاق على تدريب عناصر من هيئة الطاقة الذرية وعلى أن تحصل الهيئة على ثلاث منح تغطي بعض الاختصاصات المتعلقة بالاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، كما تم الاتفاق ضمن هذا البرنامج على التعاون في مجالات أخرى كفيزياء البلازما والتطبيقات الأخرى المتعلقة بالاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، لافتا إلى أن هذا الاتفاق كان قيد التداول منذ فترة طويلة، وبالتوازي مع حضور سورية منتدى “آتوم إكسبو” تم توقيعه.
من جهتها قالت الشركة الروسية في بيان: إنه “على هامش المنتدى الدولي “آتوم إكسبو 2024” تم التوقيع على مذكرة تفاهم مع الجمهورية العربية السورية بشأن تطوير التعاون في مجال الطاقة والتكنولوجيات النووية السلمية”، مشيرة إلى أن المذكرة تشمل العمليات والدراسات المرتبطة بعلم الذرة السلمية غير المتعلقة بالطاقة، وكل ما يتعلق بالتقنيات النووية والإشعاعية في الطب والصناعة وما إلى ذلك.
يذكر أن شركة “روساتوم” الحكومية الروسية هي المصدر الرئيسي للتكنولوجيا النووية في روسيا، حيث أنتجت عام 2023 خمس مجموعات من معدات المفاعلات، وتم تسليم محطة الطاقة النووية البيلاروسية المبنية بالكامل إلى الجهة المتعاقدة.
وانطلقت أمس في مدينة سوتشي الروسية أنشطة المنتدى الدولي الـ 13 “آتوم إكسبو 2024” لبحوث ومستجدات الطاقة النووية، وستستمر فعاليات الحدث المنعقد برعاية شركة “روساتوم” لمدة 3 أيام.

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار

بهدف تسهيل تأمين المواد الأولية للصناعيين.. الصناعة تمدد العمل بالقرار 238 لنهاية…

آخر الأخبار

سورية تدين العدوان الأمريكي على دير الزور وتؤكد أنها لا يمكن أن تنسى من يعتدي على…

آخر الأخبار

إعادة تأهيل وترميم سوق الزرب بمعايير ترميم الأسواق الأثرية وبما يضمن الحفاظ على…

آخر الأخبار

أداء وزارة الزراعة والقضايا المتصلة بعملها في مداولات مجلس الشعب

آخر الأخبار
بهدف تسهيل تأمين المواد الأولية للصناعيين.. الصناعة تمدد العمل بالقرار 238 لنهاية العام الحالي سورية تدين العدوان الأمريكي على دير الزور وتؤكد أنها لا يمكن أن تنسى من يعتدي على أراضيها ويقترف جرائم بحق شعبها إعادة تأهيل وترميم سوق الزرب بمعايير ترميم الأسواق الأثرية وبما يضمن الحفاظ على هويتها التاريخية سورية وروسيا توقعان مذكرة تفاهم بمجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية أداء وزارة الزراعة والقضايا المتصلة بعملها في مداولات مجلس الشعب وافق على تسوية أوضاع المكتتبين والمتخصصين بمشروعي السكن الشبابي والعمالي المتخلفين عن السداد.. مجلس الوزراء يعتمد الدليل الارشادي لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي الرئيس الأسد يصدر مرسومين بتنفيذ عقوبة العزل بحق ثلاثة قضاة بشرى لمن يعانون من أمراض عيون غير قابلة للشفاء.. ألواح شمسية في مقل العيون وخيال علمي يتحول إلى واقع قريباً معهد روسي يطور أنابيب نانوية تستخدم في العديد من المجالات الطبية والصناعية ماذا بعد امتناع واشنطن عن الـ«فيتو»؟.. الكيان الإسرائيلي تحت ضغط الترقب والتبعات المحتملة.. والتساؤلات تتركز على الميدان والتنفيذ على الأرض