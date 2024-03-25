تكريم الطلاب والتلاميذ الفائزين في مسابقة النثر الروسي.. وزير التربية لـ”تشرين”: التشجيع على تعلم هذه اللغة سينتشر في السنوات القادمة في معظم المدارس

دمشق- دينا عبد:

كرّم وزير التربية د. محمد عامر المارديني اليوم، الطلاب والتلاميذ الفائزين بمسابقة النثر الروسي في مدرسة اللاييك بدمشق.

وفي تصريح لـ”تشرين” بيّن وزير التربية أن هذا التكريم يعزز العلاقات بين البلدين. وأشار إلى أن هناك تشجيعاً كاملاً على دراسة اللغة الروسية من قبل الوزارة؛ وكذلك لأسباب عديدة أهمها: العلاقات التاريخية بين البلدين والتي يجب تعزيزها ثقافياً، فلا يمكن تعزيز أي علاقة بين البلدين إلا من خلال ثقافة أفرادها.



وأبدى وزير التربية إعجابه بالطلاب السوريين الذين يتحدثون اللغة الروسية بطلاقة، مشيراً إلى الاهتمام الواضح بهذه اللغة والتشجيع على تعلم هذه اللغة سيمتد خلال السنوات القادمة ليشمل أكبر عدد من المدارس بالتعاون والتنسيق مع المركز الثقافي الروسي، الذي سينظم الدورات ويدرب الأساتذة بالتشارك مع مؤسسات مختلفة من روسيا.

بدوره الموجه الأول لمادة اللغة الروسية في وزارة التربية بسام طويل بيّن في تصريح لـ”تشرين” أن مسابقة النثر الروسي تقليد سنوي تقوم به وزارة التربية كل عام لتكريم الطلاب المشاركين فيها ومن كافة المحافظات؛ وهي فرصة للطلاب الدارسين لغة ثانية والفائزين بالمسابقة بالحصول على فرصة السفر إلى روسيا لقضاء ٢٠ يوماً في المعسكر التدريبي الروسي.

وأوضح الموجه الأول لمادة اللغة الروسية أن الطلبة سنوياً يقومون بالتسجيل على هذه المسابقة بالتعاون مع السفارة الروسية والمركز الثقافي الروسي بدمشق ووزارة التربية ولجنة لتقييم الأعمال وانتقاء ثلاثة من أفضل أعمال، علماً أن الأعمار المشاركة هي من عمر ٨ سنوات وحتى ١٧ سنة.

المراجع بحسب موجه اللغة الروسية هي الكتب المتوافرة بين أيدي الطلاب، إضافة إلى تدريبهم من قبل أساتذتهم.

تقدم للمسابقة ٦٨ طالباً، وتم انتقاء ٢٥ عملاً من خلالهم وتم اختيار ثلاثة فائزين.