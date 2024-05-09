أسعار البيض تعاود ارتفاعها في أسواق طرطوس مقابل انخفاض سعر الفروج .. والمتحكّم العرض والطلب

طرطوس- رفاه نيوف:

عاودت بورصة أسعار البيض ارتفاعها مجدداً في أسواق طرطوس، فبعد الانخفاض المفاجئ لسعره والذي سجل خلال الأسبوع الماضي 32 -34 ألف ليرة للصحن، و1300 ليرة للبيضة من النوع الأول يوم أمس، ليصحو المواطن صباح اليوم على سعر جديد وصل إلى 2000 ليرة للبيضة الواحدة.

عدد من تجار المفرّق التقتهم “تشرين” أكدوا أنّ أسعار البيض شهدت ارتفاعاً كبيراً منذ مساء أمس ليصل سعر البيضة على تاجر المفرق إلى 1700 ليرة وتباع للمواطن بـ 2000 ليرة محققين ربح 300 ليرة للبيضة لا غير، و توقعوا استمرار ارتفاع أسعارها خلال الأيام القادمة.

أما المستهلكون، فضاعوا ما بين السعر الرائج للمادة خلال الفترة الماضية، الذي مكّن عدداً منهم من شرائه وعودته إلى طبقهم الصباحي، ليصحوا صباح اليوم على ارتفاع كبير في سعره. ويتساءلون لماذا هذا الارتفاع المفاجئ، ما الجديد؟ وهل بين ليلة وضحاها يختفي البيض من الأسواق بعد أن كان يباع على الأرصفة؟.

أما سعر الفروج فيشهد انخفاضاً ملحوظاً، حيث سجل سعر الكيلو في أسواق طرطوس 29 ألف ليرة.

مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس نديم علوش أكد أن ما حدث ينضوي تحت معادلة العرض والطلب، فسعر البيض انخفض بسبب العرض الكبير خلال الأيام الماضية واليوم بسبب العرض القليل للمادة عاود ارتفاعه من جديد ليسجل سعر الصحن حسب تسعيرة التموين 50 ألف ليرة ، بينما سجل لحم الفروج انخفاضاً بسبب العرض الكبير للمادة.

ولفت علوش إلى أنّ دوريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك تجوب الأسواق لضبط الأسعار مع جاهزية المديرية لتلقي أي شكوى من المواطنين واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالف.