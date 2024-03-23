مخصصات سرافيس النقل على بعض خطوط مصياف لا تتناسب مع المسافات المقطوعة..!

حماة – محمد فرحة:

ذكر رئيس هيئة خط نقل مصياف- حمص محمد قاسم لـ”تشرين” أن ٦٨ سرفيساً عملت البارحة وقامت بنقل الركاب وطلبة الجامعات من مصياف إلى حمص وبالعكس، وبدليل جهاز التتبع الـ”جي بي اس” ، ليفاجؤوا اليوم عند الذهاب لتعبئة مخصصاتهم بأنها خمسة ليترات والبعض الآخر ليتر واحد فقط، وآخرون عشرة ليترات، هذا ما أكده نائب مدير المنطقة الموجود يومياً في كراج الانطلاق لتأمين المسافرين إلى كل المحافظات.

“تشرين”انصلت مع مسؤول النقل في محافظة حماة المهندس حسين خلف للاستفسار عن هذه الخطوة وأبعادها ولماذا؟ فأجاب بأن هذه القضية تتعلق بفرع محروقات حماة فهم المعنيون عن كل ذلك.

عادت” تشرين” وسألت عضو المكتب التنفيذي في حماة والمعني عن قطاع المحروقات المهندس رائد سلوم، فأوضح أنه قد يكون هناك إشكال في أجهزة التتبع، وعلى السرافيس أن تراجع محروقات حماة قسم بطاقة تكامل لمعالجة هذا الوضع.

وجواباً على سؤال: هل يعقل أن يذهب أصحاب السرافيس جميعهم لمراجعة فرع محروقات حماة، ويتركوا خط النقل والمواطنين ينتظرون في الكراجات؟ عاد سلوم ليوضح أنه يمكن لأي أحد من السائقين أو رئيس هيئة الخط المراجعة لمعرفة الأسباب.

عدد من السائقين أكدوا أنهم إن لم يوجد حل للمشكلة غداً، فإنهم قد لايتمكنون من العمل، ولاسيما أن الغد يأتي بعد نهاية عطلة امتدت لثلاثة أيام.

وأضاف رئيس هيئة الخط محمد قاسم : إن الإشكال فقط اليوم، فيمكن الصبر وتحمل ذلك، لكن أن تبقى مخصصات السرافيس خمسة ليترات وهي التي تقطع مسافة أكثر من ١٢٠ كم ذهاباً وإياباً في كل نقلة، فهذا ليس عدلاً.

من جانبه، أوضح محافظ حماة الدكتور محمود زنبوعة حول هذه الإشكالية أنه قد يكون السبب في جهاز التتبع بكل تأكيد ووعد بأنه على الفور سيتابع تفاصيل كل ماجرى لمعرفة الأسباب، مضيفاً: نحن حريصون كل الحرص على تحسين وسائل النقل من مختلف أنحاء المحافظة إلى المحافظات الأخرى، رغم أن هذا الإشكال فقط على خط عام مصياف – حمص.

بالمختصر المفيد: إن مايجري في كثير من الأحيان بخصوص هذه القضية يجب معالجته وعدم تكراره، لأن تداعياته تنعكس على المواطن أولاً وأخيراً، فليس من العدل بمكان تخصيص خمسة ليترات أو عشرة لسرفيس يقطع مسافة ١٢٠ كم كل نقلة واحدة، فما بالكم إن كانت أكثر من نقلتين؟ وما يقال عن خط مصياف حمص ينسحب أيضاً على خطوط العديد من مناطق ريف المحافظة في كثير من الأحيان..