نقص في أوزان ربطات الخبز لدى بعض أفران السويداء… والمعتمدون يسعّرونها بألف ليرة

السويداء- طلال الكفيري:

مازال الخبز المنتج من بعض الأفران الخاصة والمخابز الآلية في محافظة السويداء، يفتقد المواصفات الفنية المطلوبة، ولاسيما فيما يخص أوزان الربطات.

وذكر عدد من الأهالي لـ”نشرين” أن صناعة الرغيف في المحافظة لم ترقَ بعد إلى المستوى الذي يتمناه المستهلك، فالكثير من ربطات الخبز تصل إليه دون وزنها المطلوب، إذ يفترض أن يكون وزن الربطة الواحدة 1100 غرام وفق حسابات التموين، إلا أن الواقع عكس ذلك تماماً، فوزن الربطة المنتجة والموزعة على الأهالي لا يتجاوز 900 غرام، وأحياناً 880 غراماً، علماً أن أفران المحافظة كافة تأخذ كامل مخصصاتها من الدقيق، ولا يوجد أي مبرر لهذا النقص الذي يخفي وراءه عشرات إشارات الاستفهام.

يضاف إلى تم ذكره أن الخبز في معظم الأحيان يصل متعجناُ وجافاً.

طبعاً المخالفات التموينية لمادة الخبز لم تنته عند أوزانه، بل تعدى الأمر ليصل إلى تسعيرته لدى المعتمدين، الذين يتقاضون 1000ليرة ثمن الربطة الواحدة، مع العلم وحسب التسعيرة التموينية يفترض أن يتقاضى المعتمد مع عمولة نقل وتوزيع 650 ليرة.

متذرعين بارتفاع تكاليف نقل مادة الخبز من المخبز إلى قراهم وبلداتهم، ولاسيما أن أغلبهم لا يملكون سيارات نقل خاصة بهم.

ويطالب الأهالي بضرورة إلزام كافة الأفران بإنتاج خبز مطابق للمواصفات المحددة تموينياً، إضافة لإلزام المعتمدين في المحافظة بالإعلان عن التسعيرة في محالهم، كي يبقى المواطن على إطلاع دائم بالتسعيرة الصادرة عن لجنة تحديد الأسعار في المحافظة.

بدوره، أوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في السويداء علاء مهنا أنه على كل مَن يجد نقصاً في وزن ربطة الخبز التقدم بشكوى فوراً لدائرة حماية المستهلك في حق الفرن، والمديرية تقوم بمتابعة الشكاوى المتعلقة كلها بمادة الخبز ومعالجتها، وقد نظم عناصر حماية المستهلك ضبوطاً عدة في حق عدد من المعتمدين لتقاضيهم زيادة على ثمن ربطة الخبز، وعلى كل المواطنين تفعيل ثقافة الشكوى والتعاون مع الجهات الرقابية لضبط أية مخالفة تنعكس سلباً عليهم.