“كهرباء ديرالزور” تعيد تأهيل عدد من الخطوط في المدينة والريف

دير الزور – مالك الجاسم:

بدأت شركة كهرباء ديرالزور بتأهيل عدد من الخطوط في المدينة والريف بهدف تخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية.

وخلال حديثه لـ”تشرين” أكد مدير شركة كهرباء ديرالزور المهندس خالد فهد العبد الله، أن العمل في الوقت الحالي ينصب على إعادة تأهيل خط من جهة حقل التيم باتجاه مشفى الأسد على الجهة الجنوبية للمدينة، وهذا هدفه تخفيف الحمولة عن الأحياء القريبة من دوار الدلة، إضافة إلى ذلك نعمل على تجهيز خط المريعية على الجهة الشرقية للمحافظة بالتوازي مع متابعة العمل على تأهيل خط قرى وبلدات صبيخان ودبلان وغريبة وتشرين وخلال فترة يكون الخط جاهزاً.

وأضاف العبدالله :إن برنامج التقنين المطبق في المحافظة يعتمد على ساعة تغذية وخمس ساعات انقطاع وهناك وعود بزيادة كمية الميغات خلال الأسبوع القادم، أما فيما يخص عدد المحولات التي تم تركيبها منذ فك الحصار عن المدينة وحتى الآن فبلغت حوالي ٨٩٠ محولة.

وختم العبدالله حديثه بالتأكيد أن شركة الكهرباء تعمل ضمن الإمكانات المتاحة، وهناك دعم من قبل وزارة الكهرباء فيما يخص المستلزمات، ولكن قطاع الكهرباء كان من أكثر القطاعات تضرراً نتيجة الأحداث التي مرت بها المحافظة.