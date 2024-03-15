ابتلعَ ثماني “قدّاحات” من أجل تحقيق حلمه…!

دمشق- محمد النعسان:

قصص لا تخلو من الطرافة والأسى في آن معاً، حين تسمعها أو تشاهدها.

فما شاهدناه أمس في مشفى ابن النفيس بدمشق في قسم الأشعة، ويخصّ مريضاً يشعر بنفسه وكأنه مازال طفلاً وهو ثلاثيني العمر يُدعى (م .ق)، حين بدأت قصته بطلب جوال من أهله فرفضوا، ليقرأ في أحد الصفحات معلومة تقول بأنك إذا أردت أن تحصل على جوال فابلع قداحة، ليبلع أخونا بعدها ثماني قداحات عسى أن يحصل على رغبته، وبعد أيام يتم إسعافه إلى المشفى بعد معاناة تنفسية وهضمية شديدة.

كذلك شاهدنا إمرأة تعاني آلام وتقرحات والتهابات معدية مفاجئة، وعند تصويرها شعاعياً، تبيّن أنها قد بلعت (دبوساً) صغيراً كانت تضعه على حجابها، ما سبّب لها تلك الآفات والعلل..