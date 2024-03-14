بمشاركة ٤٥ فعالية اقتصادية وتجارية.. افتتاح سوق رمضان الخيري في طرطوس

طرطوس- رفاه نيوف:

بمشاركة ٤٥ فعالية تجارية واقتصادية وصناعية من مختلف المحافظات، افتُتِح سوق رمضان الخيري أبوابه اليوم في المدينة القديمة على الكورنيش البحري بطرطوس، الذي تقيمه غرفة تجارة وصناعة طرطوس بالتعاون مع مديرية الأوقاف ومديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في طرطوس.

ويضم السوق تشكيلة واسعة من السلع الغذائية والاستهلاكية والمنظفات وجناحاً للمؤسسة السورية للتجارة، ويستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

محافظ طرطوس فراس أحمد الحامد أكد أهمية هذا السوق من خلال إتاحة الفرصة للمواطنين بالتسوق بأسعار منافسة، كون السلع من المنتج إلى المستهلك بشكل مباشر، ونوّه بمبادرات أخرى سيتم القيام بها بمناسبة شهر رمضان الكريم بالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة طرطوس ومديرية الأوقاف ومديرية الشؤون الاجتماعية والعمل، ولفت إلى أن المحافظة تقوم بشكل مستمر بتقديم كافة أشكال الدعم اللوجستي لهذه المبادرات التي تسهم بتخفيف الأعباء عن المواطنين في هذه الظروف.

حضر الافتتاح أمين فرع الحزب بطرطوس محمد حبيب حسين ونائب رئيس اتحاد غرف التجارة رئيس غرفة تجارة وصناعة طرطوس مازن حماد ومدير الأوقاف في طرطوس المهندس عبدالله السيد.