نافذة على عالم الروح الملائكة؟

سنوات طويلة مرت على الحلم الذي لم يكبر، حيث أقف بكل الهيبة أمام اللوحة البيضاء وأمسك بكلِّ الحبِّ والمودة الفرشاة الناعمة وأغمسها في بحار الروح التسعة بألوان أرضية وسماوية وتدرجات ما بينهما !

سأرسم نافذةً كبيرة تطل على عالم الملائكة؛ عالم مصنوع من نور وأجنحة الملائكة تضاهي بجمالها وألوانها أبدع لوحات الزهور، عالم مليء بالحب والرحمة والمسامحة والغفران، كلّ ملك موكَّل بمهمة مقدسة؛ هذا ملك الجبال يأوي إليه كل كائنات الأرض والسماء، يمنحها بيتاً ودفئاً وحضناً يلتقط الجريح والمتعب يسنده بجناحيه، يمسك بيد المسافر الذي أضاع الطريق ويرشده إلى درب بيته . وفي اليمين من ركن اللوحة أرسم سرباً من الملائكة يحيطون بالأطفال الصغار يلاعبونهم ويُضحكونهم ويمسحون دموعهم ويحمونهم من كل سقطة أو خطر، مهمتهم هي سلامة الأطفال في كل ركن من هذا العالم .

وهناك ملائكة بأجنحة خضراء يتلقفون الشهداء يحملونهم ويضمونهم إلى صدورهم ضمةً حانية تنسيهم عذابات الموت والقتل، فيفتحون عيونهم من جديد فإذا بالملائكة يفرشون طريقهم بالورد والأزاهير ويدخلونهم إلى بيوت سقوفها من الياقوت وفرشهم فيها حرير ويسندونهم إلى الأرائك ويلبسونهم ثياباً من سندس وإستبرق وترى الأنهار تمر من أمامهم كلما غرفوا منها شربة اكتملت عافيتهم وشفيت أرواحهم وتجدد شبابهم وقوتهم، ثم تأتي ملائكة أُخر يضعون على رؤوسهم تيجان النصر والشرف .

وفي البحر ملائكة يغوصون إلى الأعماق يحملون الرزق للصيادين ويصلحون المراكب القديمة، يسدون الثقوب بأجنحتهم ويسبِّحون بهم إلى الشاطئ غانمين آمنين .

وفي أسفل اللوحة تجد الشياطين يحملون أبواقاً كبيرة يزرعون الشك والفوضى في كل شيء، ويشوهون كلَّ مكانٍ يصلون إليه ويفسدون كل عمل ويعمدون إلى الأرواح يحملونها مالا تحتمل من العذابات ويوسوسون في العقول فإذا بالأخ يضرب أخاه، وإذا بالولد يصرخ بوجه أبيه، وإذا بالمريض يثأر من طبيبه .. يقفز الشياطين فوق كل القيم والأخلاق يكسرونها, يشعلون الفتن ويقذفون الناس بشرورهم ويقلبون المقامات والأماكن ويحرِّفون الكلام فيضيع الصدق بين كثرة الأكاذيب، ويضعف الحق أمام ثقل الحيل والمفسدين .

وفي القسم الأعلى من اللوحة تجد عمار الأرض ينفضون عنهم الغبار، يزرعون الحقول والبساتين ويبنون بيوتاً ومساكن طيبة للأجيال القادمة ويسندون رؤوسهم إلى ظهور الملائكة الكرام الذين يقدمون لهم كلَّ العون والمساندة .

ليت الرسم بالكلمات يعبّر عما في الروح من أفكار وأمنيات وخيالات.