في دورته العادية الثانية… مجلس محافظة حمص يدعو إلى تنظيم عمل الأمبيرات ومكافحة سرقات الأكبال

حمص- ميمونة العلي:

جدد أعضاء مجلس محافظة حمص خلال انعقاد جلسته الثانية والأخيرة للدورة العادية الثانية للعام الحالي برئاسة فواز الهاشمي رئيس المجلس، وحضور محافظ حمص المهندس نمير مخلوف مطالبهم بإيجاد حل لظاهرة سرقات الأكبال الكهربائية والهاتف وأغطية “الريغارات “، وخصوصاً في حي ضاحية الوليد، وضرورة معالجة واقع مياه الشرب في حمص، وحل مشكلة النقل في حي الادخار، وترميم النقص الكبير في عدد سائقي النقل الداخلي، وتجاوزاتهم في عدم إعادة البقية، وعدم تخديمهم الخط إلى نهايته، وعدم التواتر المنتظم في زمن كل رحلة، إضافة إلى ضرورة عودة الالتزام بالتوظيف لخريجي المعاهد الصحية لحل مشكلة النقص في عدد الفنيين والممرضين، ووضع التسعيرة في المشافي الخاصة في مكان مقروء للمريض ومرافقيه، وتنظيم العمل بالأمبيرات الذي لا يزال في بداياته في حمص .

وبيّن محافظ حمص المهندس نمير مخلوف أن إحداث حاجز في حي ضاحية الوليد للحدّ من سرقة الأكبال والعدادات، و أن المحافظة تتجه من أجل تقليل الحواجز وليس إلى زيادتها، والحل برفع مستوى الأمن والأمان بالتعاون مع الجهات المختصة، وأوضح أن قضايا الفساد تُتابع وتلاحق لئلا تطول إقامتها في أدراج الرقابة، مؤكداً العلاج في حال ثبوت الفساد ومحاسبة الأطراف جميعها.

ولفت إلى أن نسب توزيع المحروقات تتم من لجنة الخدمات في رئاسة مجلس الوزراء، مبيناً تجاوز نسبة توزيع مازوت التدفئة في حمص الـ٨٥٪ إذ تم تخفيض حصة حمص من ٢٢,٥طلباً إلى ١٦,٥ طلباً مؤكداً أن نقل الموظفين طلب محق، وخاصة من الأرياف، ولكن تبين الكلفة العالية فتوقف الموضوع مؤقتاً في وزارة المالية، كما أكد تلبية مديرية التربية خلال الامتحانات من سيارات الجهات العامة، منوهاً بتطبيق الGpsعلى السيارات العاملة كلها في القطاع العام والخاص، و أن سعر الأمبيرات يتناسب طرداً مع ارتفاع أسعار المحروقات.

وأوضح مدير أوقاف حمص الشيخ زهير الأتاسي حول المحال المغلقة في سوق الناعورة، أن المستأجرين للمحال من الأوقاف بموجب عقود قديمة، وأي خلاف يُحل عن طريق قضايا الدولة وبموجب القانون يتم رفع الأجرة كل ثلاث سنوات وهم قدموا هبات، وأبدى استعداده لتقديم المساعدة من أجل استكمال بناء الجامع في حي المهاجرين المتوقف العمل به منذ عشرات السنين، ولكن بعد أن يشكل أهل الحي لجنة لتتابع الموضوع.

ولفت مدير المواصلات المهندس خليل خليل أنه تم افتتاح مراكز حجز ليصار إلى ترحيل السيارات المتهالكة إليها، وأنها ملكيات خاصة مصانة بموجب الدستور، نافياً إمكانية صيانة أي هنكار لصالح الكشف الفني على السيارات، فتكلفة صيانة هنكار واحد في عام ٢٠٠٤بلغت ٥٠مليوناً، لذلك تم التعاقد مع شركة خاصة بقرار من الوزارة و٣٠٪من كل كشف لصالح المالية .

بدوره أوضح معاون مدير مؤسسة المياه المهندس دحام السعيد، أن شكوى أهالي جب عباس من انقطاع المياه لمدة شهر تم حله اليوم مبيناً عدم تقدم أي عارض لحفر بئرين من أجل حل مشكلة نقص المياه في ” تلقطا وتلعداي” وأن أي فواتير مرتفعة تحل بطريقة الشرائح بعد أن تكشف اللجنة على دفاتر التأشير، وأن الدفع الالكتروني للفواتير تجربة جديدة تحتاج إلى تجهيزات غير متوافرة حالياً في الكثير من الأماكن، وضعف المياه في نهاية الخطوط بسبب الشفاطات التي تعمل لحظة وصل الكهرباء ويمكن التغلب عليه عندما تتحسن الكهرباء.

وكشف مدير تربية حمص المكلف فراس عياش أن عقود التصوير مع المدارس هذا العام أبرمت عن طريق منظمة طلائع البعث، ومن الممكن دراسة عقود جديدة العام القادم، بحيث يتم التعاقد مع أكثر من مصور، منوهاً بأن التصوير في المدرسة غير إلزامي للطلاب، وأن أي معلم يضرب طالباً ينقل المعلم فوراً، مؤكداً التدرج في أتمتة الامتحانات بحسب تعليمات الوزارة.

وأوضح مدير صحة حمص الدكتور مسلم الأتاسي أن سعر الأوكسجين يتغير خلال فترات قصيرة، ولذلك تتغير فاتورة المشافي الخاصة، مبيناً قرب إجراء عمليات القثطرة في حمص، وتزويد مشفى المخرم بسيارة إسعاف ثانية بسبب الأوضاع الأمنية في جب الجراح.