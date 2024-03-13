محصول القمح في السويداء بحالة جيدة ولم تسجل عليه أي إصابة

السويداء – طلال الكفيري:

يأمل مزارعو القمح في السويداء هذا الموسم بالظفر بإنتاج وفير، وخصوصاً أن المحصول أصبح في حالة إنبات جيدة، وما زاد من آمالهم خلو المحصول من أي إصابات فطرية بخلاف محصول الشعير.

ويشير مزارعو القمح إلى أن الهطلات المطرية التي عمّت أرجاء المحافظة خلال شهري كانون الثاني وشباط، كانت السبب الرئيس في تحسن نمو المحصول، لكون كمياتها كانت كافية لإرواء الزراعات البعلية، ومنها القمح، بينما المسألة المهمة والتي ساعدت على استطالة المحصول، هي حالة الدفء التي رافقت أربعينية الشتاء، وخاصة أنه لم يتخللها جليد وصقيع.

حالة الارتياح التي أظهرها مزارعو القمح لم تُخفِ مخاوفهم إزاء توقف الهطلات منذ نحو 20 يوماً، لكون استمرارها سيؤدي إلى تراجع الإنتاج، والمحصول مازال بحاجة إلى إرواء للوصول به إلى بر الأمان فكما يقول المثل ” الموسم في خواتمه”.

رئيس اتحاد فلاحي السويداء حمود الصباغ أوضح لـ” تشرين”، أن محصول القمح بحالة جيدة ومستقرة، ولتاريخه لم يلاحظ أو تسجل إصابته بأي مرض فطري، ويبشر بإنتاج وفير، منوهاً بأن الأمطار الهاطلة خلال الفترة السابقة شجعت المزارعين على تنفيذ كامل الخطة المقررة من مديرية زراعة السويداء البالغة 32 ألف هكتار، علماً أن مديرية زراعة السويداء تتابع ميدانياً مع الفلاحين الحقول المزروعة بالقمح لتحري الإصابات، لتتم معالجتها في حال تخطيها العتبة الاقتصادية.