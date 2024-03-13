انخفاض استهلاك الخبز والازدحام على المخابز خلال شهر رمضان

دمشق- دانيه الدوس:

أكد مدير فرع دمشق للمؤسسة السورية للمخابز دريد حمدان انخفاض الازدحام على الأفران مع بداية شهر رمضان وخاصة في أوقات الذروة، وهذا الأمر يعود إلى قلة الاستهلاك في هذا الشهر الفضيل.

وأوضح حمدان في تصريح لـ(تشرين) أن قلة استهلاك الخبز خلال شهر رمضان أمر يحصل دائماً على مدار السنوات الماضية، حيث ينخفض الطلب على شراء الخبز ما بين 50 إلى 60 % بينما ينخفض الازدحام بنسبة 40%.

وكشف حمدان عن النية بإعادة توزيع المعتمدين في كل المخابز في القطاع الخاص ومندوبي الجهات العامة وذلك بعد انتهاء شهر رمضان، بحيث سيتم السماح بفتح البيع المباشر للمواطنين، فهنالك بعض المخابز مقتصرة مبيعاتها على مندوبي الجهات الحكومية ومعتمدي القطاع الخاص، مثل مخبز العميد رقم 1 وفرن اليرموك في منطقة الزاهرة، مشيراً الى أن السماح بفتح مثل هذه المخابز للبيع المباشر للمواطنين من شأنه أن يخفف الازدحام على المخابز بشكل كبير وملحوظ جداً.

كما أشار مدير المخابز إلى أنه تم مؤخراً إعادة تأهيل فرن العرين بمنطقة دمر، وأن عمل المخابز على نطاق مدينة دمشق يسير بشكل جيد جداً.