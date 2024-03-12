تطوير العلاقات الثقافية السورية الأرمنية محور مباحثات مشوح ووفد أرميني

دمشق- تشرين:

بحثت وزيرة الثقافة الدكتورة لبانة مشوح مع مستشار رئيس جمهورية أرمينيا ديفيد كوبيان والمخرج فاردان هوفانيسيان العلاقات الثقافية بين البلدين الصديقين، وسبل الارتقاء بها.

وتناول اللقاء الذي جرى في مبنى الوزارة بدمشق الحديث عن إمكانية التعاون لتصوير فيلم وثائقي يسلط الضوء على التدمير الذي لحق بالآثار السورية جراء الحرب الإرهابية التي تعرضت لها.

الدكتورة مشوح أكدت أن تدمر مدينة الآثار والحضارة التي تحكي عانت من التدمير الهمجي لمعالمها الأثرية، لكنها رغم ذلك بقيت شامخة وشاهدة على عظمة سورية وأهلها.