كيف نتجنب العطش أثناء صيام رمضان؟

تشرين:

يمكن أن يعاني بعض الأشخاص من الجفاف الشديد والمستمر في شهر رمضان نتيجة عدم شرب ما يكفي من السوائل في وقت الإفطار والسحور، وللحفاظ على رطوبة الجسم خلال فترة الصيام يكون الشرب متوازناً طوال فترتي الإفطار والسحور، ووفقاً لخبراء الصحة أيضاً يوصى بالحد من شرب القهوة والشاي «مدرات للبول» طوال فترة الإفطار، خاصة أن هذه المشروبات يمكن أن تسبب الجفاف بشكل أسرع، وبِشأن القلق من زيادة الوزن يجب الابتعاد عن المشروبات السكرية الغنية بالسعرات الحرارية أثناء الإفطار، والالتزام بماء الليمون العادي أو ماء الخيار.

ولتجنب العطش يجب اتباع بعض النصائح خلال الصيام ومنها عدم الإكثار بشرب الماء أثناء السحور، حيث إن الخيار مفيد لأنه يحتوي على نسبة 95% من الماء، وأيضاً الفواكه مثل البطيخ والتفاح والبرتقال والعنب، والتقليل من المياه الغازية خاصة في وجبة الإفطار، لأنها تعطي شعوراً بالشبع وتضر بعملية الهضم، كما ينصح بتجنب الكاكاو الساخن ومشروبات الطاقة خلال فترة السحور، لتجنب العطش خلال فترة الصيام.. وكذلك الحد من تناول الأطعمة الشديدة الملوحة أو التوابل، مثل المخللات والزيتون والأسماك المملحة والبطاطس المقلية المنكهة، لأنها تزيد من الشعور بالعطش خلال النهار، ويجب الحرص على تناول الأطعمة ذات الملوحة المعتدلة، وتجنب الأطعمة المالحة مثل الوجبات الجاهزة وبعض الأجبان، خاصة خلال فترة السحور، حيث يزيد الملح من الشعور بالعطش.

إلى ذلك هناك مشروبات طبيعية يمكن شربها كالشاي الأخضر، والعصائر الطبيعية، مثل التوت البري، التي تقلل الشعور بالعطش.