الحالة العامة لمحصول العدس في الحسكة جيدة

الحسكة – خليل اقطيني:

محصول العدس في محافظة الحسكة بخير، والحالة العامة للحقول المزروعة به جيدة في جميع مناطق الاستقرار الزراعي في المحافظة.

هذا ما ذكره مدير الزراعة المهندس علي خَلّوف الجاسم مبيّناً أنّ “الطور الفينولوجي” للمحصول في جميع المساحات المزروعة بلغ 30% نهاية تفرع و70% تفرع.

وأوضح الجاسم أنّ المساحة المزروعة بالعدس البعل في المحافظة تبلغ 35500 هكتار، منها 21400 هكتار في منطقة الاستقرار الزراعي الأولى شمال الحسكة، و14100 هكتار في منطقة الاستقرار الزراعي الثانية.

أما المساحة المزروعة بالعدس المروي، فتبلغ 2200 هكتار، ليصبح بذلك مجموع المساحة المزروعة بالعدس في محافظة الحسكة خلال الموسم الحالي 37700 هكتار.

وأكدّ أنّ زراعة العدس تشهد إقبالاً من فلاحي محافظة الحسكة نظراً لتكاليف زراعته القليلة ومردوده العالي وقِصر فترة نموه.

فالعدس لا يحتاج إلى التسميد في الأراضي الغنية والخصبة، ويُزرَع في كثير من الأحيان من دون تسميد معدني واستخدام مبيدات عشبية، ويعدّ من بين المحاصيل المُفضلة في الزراعة الحيوية.

وأشار الجاسم إلى أنّ العدس من البقوليات ذات القيمة الغذائية العالية التي تُزرع سنوياً، وهو محصول شتوي يُزرَع في نهاية فصل الخريف في المحافظة، ويُحصَد في بداية حزيران، ويمكن التأخر في زراعته إذا سمحت الأمطار بذلك، إلا أنه شديد التأثر بالبرودة، ويتحمل نسبياً الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، ويحتاج إلى جو معتدل وهطل مطري متوسط بحدود 300 ـ350 مم في السنة.

لافتاً إلى أنّ العدس يُفَضِّلُ الأراضي الخفيفة الكلسية، ويُعَدُّ من المحاصيل المُنهِكَة للتربة، ولهذا لا يُنصَح بإعادة زراعته في الحقل نفسه إلا بعد مرور 5 – 4 مواسم.

وشدد الجاسم على أنّ الأمطار التي شهدتها المحافظة أمس، نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا، زادت من المخزون المائي للأراضي الزراعية، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على الحالة العامة للمحاصيل المزروعة كلها ومنها العدس، ويدفع “طورها الفينولوجي” إلى الأمام، ويؤدي إلى تسارع نموها وازدياد استطالتها، متوقعاً أن يكون الجو في محافظة الحسكة هذا اليوم غائماً إلى غائم ماطر أحياناً في بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تصل سرعتها إلى 60 كم في الساعة، وتبقى درجات الحرارة في مناطق المحافظة كلها أدنى من معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة.