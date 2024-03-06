الجو غائم جزئياً وفرصة لهطل أمطار غزيرة فوق المناطق الساحلية

تشرين:

توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل لمثل هذه الفترة من السنة، نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية اليوم أن يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام، مع بقاء فرصة مهيأة لهطل زخات من المطر في أماكن متفرقة تكون غزيرة ومصحوبة بالرعد وحبات البرد أحياناً، وخاصة فوق المناطق الساحلية والشمالية الغربية.

الرياح جنوبية شرقية في منطقة الجزيرة، بينما تكون غربية إلى جنوبية غربية في باقي المناطق، معتدلة السرعة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها الـ 70 كيلومتراً في الساعة أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

غداً… تميل درجات الحرارة للانخفاض لتصبح أدنى من معدلاتها بقليل، لمثل هذه الفترة من السنة، ويكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ماطر أحياناً وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالرعد وحبات البرد، وخاصة في المناطق الساحلية والشمالية الغربية.